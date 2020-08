À Sainte-Thérèse, les "Matinées muffins au son" bientôt de retour

La Ville de Sainte-Thérèse présentera de nouveau la populaire série de concerts les "Matinées muffins au son", à compter du 20 septembre prochain.

Ces spectacles se déroulent les dimanches matins à 11 h, à la Maison Lachaîne, située au 37, rue Blainville Ouest.

« Nous sommes ravis de pouvoir enfin offrir ces représentations tant appréciées des citoyennes et des citoyens. Les activités culturelles ayant été suspendues durant quelques mois, il est d’autant plus agréable de les retrouver grâce à une programmation variée comme celle-ci. Soyez assurés que nous offrirons aux spectateurs une expérience mémorable, et ce, dans le respect des consignes émises par la Santé publique », indique la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

La programmation

Le 20 septembre: Trio Guillaume Martineau, Hommage à Jacques Brel et à Georges Brassens | Piano, contrebasse et batterie.

Le trio formé par le pianiste Guillaume Martineau, le contrebassiste Éric Lagacé et le batteur Mark Nelson propose un concert jazz étonnant en hommage à deux géants de la chanson française. En offrant une relecture des mélodies de Brel et de Brassens, le trio en réanime non seulement la richesse musicale, mais également l’essence poétique, la sagesse et le sens de l’humour.

Le 4 octobre: Quatuor Rhpasodie, Pour un flirt | Quatuor à cordes

Redécouvrez les grandes chansons romantiques francophones des années 1960 et 1970, dans de riches arrangements pour quatuor à cordes par l’altiste Nayiri Piloyan, qui vous feront apprécier vos classiques sous un jour nouveau.

18 octobre: Duo Cavatine, Parfum de Paris | Piano et violoncelle

Le pianiste Michel-Alexandre Broekaert et la violoncelliste Noémie Raymond-Fiset réunissent plusieurs chefs-d'œuvre musicaux français, parmi les plus fascinants et novateurs. La musique de ce duo recèle autant d’un côté humoristique que transcendantal, et couvre plus de 400 ans de tradition musicale française.

1er novembre: Duo Contra Danza, Le voyage virtuose | Clarinette et guitare.

Contra Danza offre un concert inspiré et animé avec deux musiciens des plus talentueux : Denis Doucet à la clarinette et Sébastien Deshaies à la guitare classique. Vous y entendrez des œuvres de compositeurs tels que Bartok, Fauré et Mozart, de même que du tango argentin, de la musique celtique, des danses traditionnelles de l’Espagne, de la Roumanie, du Venezuela, etc.

Édition spéciale : Noël au coin du feu, le vendredi 18 décembre, à 20 h. Alain Dumas, De Frank Sinatra à Michael Bublé | Piano-voix

Accompagné de son pianiste, Alain Dumas revisite avec passion et dynamisme les grands classiques de Noël et les plus belles pièces de Dean Martin, Tony Bennet, Michael Bublé et autres chanteurs influencés par Frank Sinatra. Un spectacle chaleureux et intime, tout en musique et en complicité avec le public.

Attention, les places sont limitées.

Mesures particulières

Les consignes émises par la Santé publique seront appliquées et les mesures nécessaires seront mises en place pour assurer la sécurité de tous. Le nombre de spectateurs admis a été réduit afin de respecter la distanciation physique recommandée.

De plus, le port du masque ou du couvre-visage sera obligatoire pour toute personne âgée de 10 ans et plus, et ce, jusqu’à ce que celle-ci soit assise à son siège. Exceptionnellement, aucun café ou muffin ne sera servi.

Il est possible de se procurer des billets au coût de 20 $ au www.odyscene.com, par téléphone au 450 434-4006, ou à la porte, le matin même du spectacle s’il n’est pas complet (argent comptant seulement).