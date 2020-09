Théâtre Gilles-Vigneault: l'automne en distanciation du 25 septembre au 8 novembre

Le Théâtre Gilles-Vigneault a officiellement repris ses activités le 29 août avec la première phase de sa réouverture, Les Lendemains qui chantent. Cette réouverture se poursuit avec la deuxième phase, une programmation automnale qui aura lieu du 25 septembre au 8 novembre.



Cette programmation payante et accessible, sera présentée à l'intérieur de la salle de spectacles avec les mesures de distanciation en vigueur. La deuxième phase pourrait se poursuivre au-delà du 8 novembre, d'autres annonces sont à venir.



« La préoccupation centrale du Théâtre Gilles-Vigneault est d’assurer l’accessibilité du public à des œuvres fortes et singulières, nous sommes extrêmement fiers de pouvoir poursuivre nos activités dans notre magnifique lieu de diffusion et très heureux d'annoncer une programmation à la hauteur de notre mission », souligne David Laferrière, directeur général et artistique du Théâtre Gilles-Vigneault.



Il poursuit: « Cette deuxième phase de notre réouverture nous permet de vous présenter des œuvres d'une grande qualité, en toute sécurité. La Covid-19 a permis aux artistes de créer des spectacles sur mesure pour une salle en distanciation, c'est ce que cette programmation propose à notre public cet automne. »



Mise en vente dès aujourd'hui



Cette phase s'amorce avec Steve Hill dès le 25 septembre à 20h. La programmation d'humour, de chanson et de contes est accessible ici. Cette programmation sera mise en vente pour le grand public dès le mercredi 2 septembre 2020 à 11 h. Le public peut se procurer des billets en personne à la billetterie au 118 rue de la Gare à Saint-Jérôme, en ligne, ou par téléphone au 450 432-0660, poste 1. La billetterie physique est maintenant ouverte au public! Le nouvel horaire est le suivant: du mardi au vendredi de 11h à 17h et le mercredi de 11h à 19h. La billetterie est ouverte 60 minutes avant chaque spectacle.