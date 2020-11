Sainte-Thérèse agrandit sa collection municipale 

Les Thérésiennes et les Thérésiens sont invités à découvrir la page Web mettant en lumière la collection d’œuvres d’art municipale, bonifiée par l’acquisition de quatre nouvelles œuvres en 2020.

Sainte-Thérèse, Ville d’arts, de culture et de savoir, est fière de pouvoir encourager et mettre de l’avant des artistes professionnels thérésiens et de la région des Basses-Laurentides.

À ce jour, plus de 30 œuvres forment la collection municipale qui se retrouve sur les murs de l’hôtel de ville et ceux de la salle polyvalente de la bibliothèque municipale. À la suite du processus d’appel d’œuvres d’art annuel, les nouvelles acquisitions ont été sélectionnées par un comité et soumis à différents critères pour se tailler une place au sein de la collection municipale qui se s’enrichit depuis plus de vingt ans déjà.

Les nouvelles œuvres que la Ville est heureuse d’avoir acquis :

Classe de maîtres par Claude Tousignant

Cotte de mailles par Jacqueline Tourigny

L’Île par Marie-Ève Martel

Marée basse par Geneviève Mercure

« Nous avons la chance de pouvoir cohabiter avec les talents d’artistes régionaux qui présentent des démarches artistiques bien différentes. Nous sommes fiers de représenter non seulement le médium de la peinture, mais aussi de la gravure, de l’impression au laser, de l’aquarelle, de la sérigraphie et de plusieurs autres formes d’art. Nous sommes privilégiés d’avoir une collection d’œuvres d’une telle diversité », ajoute la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

En temps normal, les citoyens sont invités à admirer les œuvres lors de leur passage à l’hôtel de ville et à la bibliothèque municipale. Compte tenu des circonstances actuelles, ces derniers peuvent découvrir l’entièreté de la collection d’œuvres d’art municipale au www.sainte-therese.ca > Service aux citoyens > Culture > Collection municipale.