455 000$ pour soutenir le cinéma dans les Laurentides

Une somme de 455 000 $ est accordée dans le cadre d’une entente sectorielle de développement visant à soutenir Film Laurentides dans la poursuite et le développement de ses activités.

Cette dernière permettra à la région de mieux se positionner comme une destination de choix pour les productions cinématographiques, télévisuelles et publicitaires.

« Depuis maintenant 20 ans, le milieu municipal et les MRC soutiennent sans équivoque Film Laurentides. Le caractère unique et novateur de la mission, la qualité du projet, l’expertise et la persévérance de l’équipe de Film Laurentides ont été déterminants dans la décision du CPÉRL d’appuyer cet organisme qui contribue à faire rayonner les Laurentides et à créer d’importantes retombées économiques. Cette entente incarne bien l’engagement des élus à sa réussite », a commenté Bruno Laroche, président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides.

L’aide consentie contribuera notamment à augmenter le nombre, l’envergure et la valeur des tournages, à assurer la mise à jour et la bonification de la photothèque numérique des Laurentides ainsi qu’à doter la région d’une politique de tournage uniformisée.

L’entente répond à l’une des priorités régionales qui consiste à valoriser les éléments distinctifs des Laurentides afin de rehausser leur pouvoir d’attractivité et la fierté des citoyens. À terme, elle incitera à davantage d’investissements dans la région.

« Cet engagement sur cinq ans permettra de mettre de l’avant des activités d’accueil et de promotion qui non seulement généreront d’importantes retombées économiques, touristiques et culturelles, mais contribueront également à la construction d’une image attractive de la région des Laurentides, favorable au développement de l’industrie de la production audiovisuelle » a lancé Paul Calce, président de Film Laurentides.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), les sept MRC des Laurentides, la Ville de Mirabel, le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPÉRL) et Film Laurentides.