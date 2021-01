Concours Blainville en chansons : lancement des inscriptions

La Ville de Blainville invite les interprètes et auteurs-compositeurs-interprètes de 12 à 17 ans, de la MRC de Thérèse-De Blainville, à déposer leur candidature à la nouvelle édition du concours Blainville en chansons, d’ici le 17 février, 17 h, sur le site blainville.ca.

Martine St-Clair, auteure-compositrice-interprète, agira à titre de marraine une fois de plus cette année. Depuis le début de sa carrière, elle a enregistré neuf albums solos et 48 simples, elle a obtenu 23 nominations à l’ADISQ, six prix Félix, deux prix Métrostar et deux trophées Artis.

Les candidates et candidats auront l’opportunité d’enregistrer la démo d’une chanson qu’ils pourront conserver par la suite. Le jury, formé d’anciens participants de l’émission La Voix, sélectionnera les démos d’une quinzaine de jeunes artistes pour ensuite les faire passer à l’étape des auditions en direct, le 22 mars. Dix d’entre eux prendront part à l'aventure et à la finale du 14 juin, au Théâtre Lionel-Groulx.

« Quelle fierté de constater l’évolution du concours Blainville en chansons qui en est déjà à sa quinzième édition! Faire rayonner le talent des jeunes de la région demeure un objectif central de ce concours et chaque opportunité de performance se veut un levier important pour le cheminement artistique et personnel de ces jeunes », a souligné Michèle Murray, présidente de la Commission des arts, de la culture et de la bibliothèque.

Les mentors 2021

Les finalistes pourront suivre les ateliers de perfectionnement offerts par les artistes Amylie, Jason McNally et Nancy Fortin qui évoluent présentement sur la scène québécoise et qui agiront comme mentors.

Le concours Blainville en chansons peut compter sur la collaboration du Festival international de la chanson de Granby, du Centre musical de Blainville, d’Odyscène et de la Société nationale des Québécois des Laurentides.