« Explorons nos traditions et celles de notre entourage » à Repentigny

La Ville de Repentigny donne Carte blanche à Philippe Jetté pour réaliser un projet de médiation culturelle avec ses citoyens. Philippe propose le projet « Explorons nos traditions et celles de notre entourage ». Cette démarche, présentée par l’Espace culturel de Repentigny, se déroulera les mercredis, du 10 au 31 mars 2021, à 19 h en ligne sur la plateforme Teams.

Carte blanche est un concept réunissant une brigade multidisciplinaire de trois artistes-médiateurs qui invite la population à collaborer à distance à la création d’œuvres ou d’interventions artistiques ou culturelles.

Philippe Jetté, intervenant en traditions vivantes, invite les citoyens à fouiller et à collectionner leurs propres traditions et celles de leur entourage. Quatre rendez-vous hebdomadaires permettront des échanges et alimenteront une démarche de documentation collective de traditions de son milieu (expressions, recettes, jeux, comptines, chansons à répondre, toponymie populaire, remèdes traditionnels).

Échanges intergénérationnels

Cette initiative permettra des échanges intergénérationnels dans les cellules familiales et dans la communauté. Les participants contribueront à la création d’une collection de traditions recueillies par et pour les Repentignoises et les Repentignois. Ils pourront s’approprier et partager la richesse de leur collection avec la communauté. Le travail du groupe sera colligé, diffusé et déposé à Archives Lanaudière pour les générations actuelles et futures.

« Ensemble, favorisons la connaissance, la transmission et la continuité des traditions transmises de génération en génération », interpelle Philippe Jetté.