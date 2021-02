Réouverture du Musée Armand-Frappier

À compter du 20 février, le Musée Armand-Frappier ouvrira à nouveau ses portes au public.

Tous les samedis, les visiteurs découvriront sa nouvelle exposition temporaire intitulée « Bouger! ». Conçue par le Musée, cette exposition renseignera les visiteurs sur le fonctionnement du corps lorsqu'il est en mouvement et sur les effets de l'activité physique sur la santé.

L'exposition rappelle que bouger est essentiel pour demeurer en santé. Mais à quel point est-ce important ? Que se passe-t-il dans le corps en mouvement ? Que pouvons-nous faire pour bouger plus ? Les visiteurs seront invités à se mettre en action pour répondre à ces questions, et à bien d’autres. Faites-le plein d'astuces pour bouger davantage au quotidien pour la santé et le plaisir!

Une visite libre en toute sécurité

Tous les samedis, les visiteurs, petits et grands, auront la possibilité de s'inscrire à une visite libre pour découvrir l'exposition.

Afin d'accueillir les visiteurs en toute sécurité, le Musée a mis en place une série de mesures répondant aux exigences des autorités de santé publique. À titre d'exemple, seule une bulle familiale à la fois visite l'exposition, et ce, afin de permettre à l'équipe du Musée de désinfecter l'exposition entre les visites. Les réservations en ligne sont ainsi obligatoires.

Informations

Plages horaires pour s'inscrire le samedi : 10h, 12h, 13h30 et 15h;

Visite libre de l'exposition d'une durée d'1h30 pour les personnes résidant à la même adresse.

Pour respecter les directives gouvernementales en lien avec la pandémie de la Covid-19, aucune visite guidée ni activité en laboratoire ne pourra être offerte.

Inscriptions et renseignements : musee‐afrappier.qc.ca / 450 686‐5641 poste 0

Évènements à venir

- Camp de la relâche 2021 - Du 1er au 5 mars, pour les 6-13 ans : Des molécules aux cellules! - Animations scientifiques en ligne, inscriptions en cours.

- Camps d'été 2021 - Du 28 juin au 27 août, pour les 6-13 ans : Zoom sur l'humain - Animations scientifiques en ligne, ouverture des inscriptions le 1er mars 2021.

- Semaine d'actions contre le racisme et pour l'égalité des chances (SACR) 2021 - le 28 mars 2021, de 15h30 à 16h30 : Tous pareils, tous différents! - Atelier virtuel et interactif gratuit, inscriptions en cours.