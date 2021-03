Exposition sur abribus : 2e édition pour Artistes d’ici

La Ville de Lorraine présente la 2e édition de l’exposition Artistes d’ici, qui met en vedette sept œuvres d’autant d’artistes résidant à Lorraine. Présentée sur abribus, de la mi-mars à juin, cette exposition célèbre la peinture (acrylique, aquarelle, technique mixte), la photographie et même l’art digital.

La conseillère municipale Diane D. Lavallée, déléguée à la culture, invite la population à profiter de cette activité : « Nous sommes enchantés de proposer les œuvres de sept nouveaux artistes pour cette deuxième mouture d’une exposition extérieure qui tire profit du mobilier urbain. »



Voici les sept artistes à découvrir :

Nicole Caron,

Lennox Chaif (10 ans),

Lorraine Lafrance,

Ginette Leclair,

Hélène Lecompte,

Nathalie Lesbats,

Thellonne.

« L’abribus devient support de la créativité et la rue se fait vitrine artistique. On décloisonne encore une fois l’art, qui se découvre de nouveau au hasard d’une marche dans notre belle ville. Les journées s’adoucissent, le printemps approche, profitez-en pour partir en randonnée-découverte alliant santé et culture. Bonne visite de l’exposition Artistes d’ici », souligne M. Lavallée