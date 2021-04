La région des Laurentides accueille deux équipes de tournage

La région des Laurentides accueille actuellement deux équipes de tournage. La ville de Saint Eustache est présentement l’hôte du tournage du film Sweet as Maple Syrup, produit par Incendo et réalisé par Caroline Labrèche.

L’équipe composée d’une quarantaine de techniciens et comédiens a installé ses décors pour une dizaine de jours dans une érablière repérée par le directeur des lieux de tournage, monsieur Pierre Mongrain. Invité par les producteurs, Film Laurentides visitait le plateau le 22 mars dernier.

Un peu plus au nord, la ville de Sainte-Agathe-des-Monts accueille cette semaine une production signée Netflix. Le film Single All the Way, dont la production de service est assurée par Muse Entertainment, est réalisé par Michael Mayer et met en vedette Michael Urie.

Près d’une centaine de techniciens, comédiens et figurants sont en pleine action sur une rue commerciale, transformée en un typique « small town USA ». Les décors festifs du temps des fêtes agrémentés de neige artificielle ont fait sourire bien des commerçants et résidents attirés par la présence des caméras. La sortie est prévue pour Noël 2021 sur la plateforme de Netflix.

S’inscrivant dans la mouvance des récents films de Noël inclusif, Single All the Way est une comédie romantique qui raconte l’histoire de Peter, un homme qui, désespéré d’éviter le jugement de sa famille sur son statut de célibataire, fait passer son meilleur ami pour son amoureux.

Relance des activités de tournage

Après une année 2020 qui a tourné au ralenti, Film Laurentides participe à une relance bien tangible des activités de tournage. Directeur général de la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides et président de Film Laurentides, monsieur Paul Calce se réjouit du passage des équipes de tournage sur le territoire des Laurentides.

« Nous sommes bien conscients des retombées économiques, touristiques et culturelles que génère cette industrie. Je remercie les villes de Saint-Eustache et de Sainte-Agathe-des-Monts, les commerçants et les citoyens qui accueillent favorablement la présence des équipes de tournage ».