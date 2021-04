Le manoir Globensky souffle 160 bougies

« Le manoir Globensky fait partie du décor eustachois depuis maintenant 160 ans. Pendant toute l’année 2021, la Corporation du Moulin Légaré (CML) aura le plaisir de souligner cet anniversaire, sous la thématique : Vivant depuis 160 ans, via ses réseaux sociaux et des activités de découverte pour tous les publics », d’annoncer M. Michel Goyer, président de la CML.

Véritable joyau patrimonial et architectural de style victorien et néogeorgien, le manoir Globensky a été construit en 1861 pour Charles-Auguste-Maximilien Globensky, ancien seigneur de la Rivière-du-Chêne. Acquis par la Ville de Saint-Eustache en 1961, il a accueilli l’hôtel de ville de Saint-Eustache jusqu’en 1986.

Classé immeuble patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, ce magnifique bâtiment abrite aujourd’hui l’Espace muséal du manoir Globensky où l’on présente des expositions mettant en valeur l’histoire et le patrimoine de Saint-Eustache.

Situé en plein cœur du Vieux-Saint-Eustache, le manoir est un lieu de rassemblements et de festivités unique. Il est également le point de départ de plusieurs circuits touristiques commentés des attraits patrimoniaux de ce quartier historique.

« Le manoir Globensky, qui trône fièrement au cœur du Vieux-Saint-Eustache, a été l’un des témoins privilégiés d’un large pan de notre histoire collective. Je vous invite à aimer la page Facebook du Vieux-Saint-Eustache afin de découvrir, chaque samedi, une capsule portant sur cette histoire fascinante », de dire le maire de Saint-Eustache, M. Pierre Charron. La page Facebook du Vieux-Saint-Eustache offrira en effet aux internautes l’occasion d’en apprendre davantage sur l’architecture du manoir, sur ses occupants, sur la vie qu’on y menait, en plus de savourer quelques anecdotes connues et moins connues s’y étant déroulées.

Les visiteurs de la page sont d’ailleurs invités à participer, à soumettre des suggestions de thématiques ou à poser des questions au sujet du manoir Globensky. « Restez à l’affût de toutes les activités qui se dérouleront au manoir, car la page Facebook vous annoncera également des activités de découverte qui auront lieu en cette année marquante, dont des visites commentées du manoir Globensky et des ateliers de création inédits », d’ajouter M. Charron.

Il est à préciser que toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été mises en place afin de recevoir visiteurs et clients en toute sécurité. Le port du couvre-visage est obligatoire à l’intérieur des bâtiments pour les personnes de 10 ans et plus. Il faut également maintenir une distance de deux mètres entre chacune des bulles familiales lors des visites.

Renseignements : 450 974-5170: vieuxsainteustache.com