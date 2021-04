Dévoilement de la programmation du festival Grande Tribu

L’Acoustique dévoile sa deuxième édition virtuelle du festival Grande tribu diffusée en primeur sur la page Facebook de l’événement, les vendredis 7 et 14 mai à partir de 19h30, qui permettra de découvrir des artistes musicaux talentueux captés à l’intérieur de différents commerces du noyau villageois mascouchois.

Le festival offre la possibilité de s’initier aux veillées de danse traditionnelle et de vivre le festival en goutant aux repas signature offerts exclusivement pour l’occasion tout en harmonisant son écoute grâce aux accords bière/spectacle proposés pour vivre un moment fort et vivant malgré la distanciation physique.

Une grande tribu virtuelle

C’est le contexte sanitaire encore présent qui a poussé l’équipe de l’Acoustique à adapter son édition 2021 en proposant une version déployée sur deux weekends soient les vendredis 7 et 14 mai prochains. Les festivaliers pourront donc profiter d’une programmation musicale éclectique et participative composée de 8 groupes et artistes émergents aux couleurs et aux styles variés.

Dans un élan de solidarité et en lien avec sa mission d’origine, le Festival Grande Tribu proposera cette année une façon différente de mettre en valeur le noyau villageois en offrant une vitrine autant à ses artistes musicaux qu’à L’Albatros, La Bine et le Maskwa en les transformant en lieu de tournage pour le festival.

Les artistes de la programmation

Vendredi 7 mai, dès 19h30, l’autrice-compositrice-interprète d’origine haïtienne, Pascale Leblanc, donnera le coup d’envoi au festival. Par la suite, Marilyne Léonard, connue grâce à la Voix, lui emboitera le pas pour présenter ses compositions folks.

Présentés par CISM 89.3, viendront ensuite Kirouac & Kodakludo avec leur hip-hop jovial et urbain. Pour clore la soirée, le groupe trad Le Tranino et Yaëlle Azoulay.

Vendredi 14 mai, toujours à 19h30, le Festival s’ouvrira avec Barrdo, qui présente ses compositions folk expérimental. Puis, le groupe The Swindlers, issu des pubs irlandais de Montréal.

De l’Irlande au Vieux-Terrebonne, Grande Tribu mettra en scène Jay Scøtt, à la notoriété grandissante dans le monde du hip-hop. Pour clore le Festival, Mamselle Ruiz ; une présentation de Mathieu Lemay, député de Masson. Les deux soirées seront quant à elle animées par Gaël Comtois.

Repas signature et accords bière/spectacle

Pour permettre de vivre pleinement le festival, les restaurateurs de La Bine et du Maskwa situés dans le noyau villageois offriront en exclusivité du 19 avril au 14 mai les repas signatures inspirés de l’image de Grande Tribu. Le concept des accords bière/spectacle déployé quant à lui en partenariat avec la brasserie Mille-Îles proposera aux festivaliers d’accorder une bière différente en fonction du style de l’artiste.