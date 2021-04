Trois finalistes au titre d'Artiste de l’année à Laval

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et Culture Laval viennent d’annoncer le nom des trois finalistes du Prix du CALQ – Artiste de l’année à Laval.

Il s'agit de l’artiste multidisciplinaire Félix Boisvert, de la danseuse et chorégraphe Shérane Figaro et de l’artiste visuelle Jocelyne Thibault.



Ce prix, assorti d’un montant de 10 000 $, vise à reconnaître un·e artiste ou écrivain·e de la région de Laval qui se démarque par le dynamisme de son parcours et l’excellence de ses réalisations récentes. Le lauréat ou la lauréate sera annoncé·e le 7 mai prochain sur les réseaux sociaux de Culture Laval.

Les finalistes

Félix Boisvert s’est formé à la composition au Conservatoire de musique de Montréal. Il s’illustre en tant que musicien, compositeur, concepteur sonore, marionnettiste et pédagogue. Sa démarche repose sur un désir d’exprimer la musique sous une forme artistique qui ne se limite pas au domaine des sons.

Comme artiste multidisciplinaire (théâtre de marionnettes, musique, arts technologiques et danse), il conçoit le spectacle Concerto au sol qui remporte le prix « néo-cochon » pour l’innovation théâtrale. Plus récemment, il assume la direction musicale et la création sonore de Unikkaaqtuat, une co-production 7 doigts de la main, Artcirq et Taqqut. Ce spectacle lui a permis de collaborer avec des musiciens inuits de grand talent et d’explorer de nouveaux territoires musicaux. Depuis 2012, il codirige à Sainte-Rose un espace de création et d’expérimentation aménagé pour l’approfondissement des démarches multidisciplinaires.

Shérane Figaro est une danseuse et chorégraphe qui contribue activement à la transmission de la danse haïtienne à Laval, particulièrement par l’enseignement. Avec sa compagnie Aurée Danse-Création, elle veut rendre accessible la danse haïtienne en mettant les symboliques et la gestuelle traditionnelle haïtienne au service de sujets actuels.

Ses créations font le pont entre tradition et contemporanéité. Elle a développé la technique Esans qui sert de référence dans ses travaux de création. Ses créations s’inspirent d’enjeux sociaux et de sujets universels comme nos réactions face à la maladie avec YANI, la transmission du savoir avec Si Toto m’était dansée, le retour à soi et l’ouverture vers l’autre dans SEZAM, etc.



Interpellée par les conditions de travail des artistes et des travailleur·e·s culturel·le·s, elle s’investit au sein de l’organisme Trace (Travailleuses et travailleurs regroupés des arts, de la culture et de l'événementiel) créé en mai 2020.