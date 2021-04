Des billets pour Santa Teresa à prix réduit pour les Thérésiens

Les citoyens de Sainte-Thérèse seront heureux d’apprendre qu’ils auront accès à des billets à prix réduit pour les spectacles présentés à dans le cadre du Festival Santa Teresa qui aura lieu du 18 au 23 mai prochain.

Pour chacun des spectacles présentés à l’église Sainte-Thérèse-d’Avila, 20 paires de billets seront offertes exclusivement aux résidents de Sainte-Thérèse. Un rabais de 25 % sera appliqué au coût régulier des billets.

Cette offre est possible grâce au partenariat entre le Festival et la Ville de Sainte-Thérèse. Il est important pour la Ville de continuer à soutenir le Festival Santa Teresa qui génère des retombées économiques locales majeures ainsi qu’un rayonnement médiatique et culturel.

« Cet évènement tant attendu a su se renouveler et offrir une programmation qui respecte les consignes émises par le gouvernement du Québec et la Santé publique. Nous sommes fiers qu’il soit de retour chez nous après une année d’absence due à la COVID-19. Nous avons utilisé une partie du soutien gouvernemental remis à la Ville dans le cadre de la pandémie pour venir en aide au festival et contribuer à la tenue d’éditions futures chez nous. Il va sans dire que nous tenions à permettre aux citoyennes et aux citoyens d’être aux premières loges des spectacles offerts, notamment en permettant l’achat de billets à prix réduit », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Se procurer des billets

Les billets seront offerts en ligne uniquement au loisirs.sainte-therese.ca au coût de 47,42 $ taxes incluses la paire. En raison des consignes sanitaires, les billets ne sont vendus qu’en paire. Ils seront en vente à compter du 28 avril à midi, jusqu’au 5 mai inclusivement.

La Carte citoyen valide est obligatoire pour pouvoir se procurer deux billets maximum pour chacun des évènements mentionnés ci-dessous :

Le 19 mai : The Franklin Electric | Dylan Phillips

Le 20 mai: Flore Laurentienne | Jerusalem in my heart

Le 21 mai : Kallitechnis | Magi Merlin

Le 22 mai : Laurence-Anne | Ariane Roy

Le 23 mai : Helena Deland | Ouri | Hildegard

Vous n’avez pas votre Carte citoyen? Il est possible de vous la procurer directement à la bibliothèque. Faites vite, car premier arrivé, premier servi!