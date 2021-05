Le talent des jeunes de le région est salué

Loisirs Laurentides, en collaboration avec la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord et la Société nationale des Québécois des Laurentides, a présenté, le samedi 1er mai dernier, la finale régionale de Secondaire en spectacle.

Que ce soit en musique, en chanson, en danse, en théâtre et en animation, les meilleurs élèves de six écoles secondaires participantes au concours, soient l’école secondaire Cap-Jeunesse, l’école secondaire des Hauts-Sommets, la Polyvalente Saint-Jérôme, l’école secondaire Émilien-Frenette , l’Académie Sainte-Thérèse, ainsi que de la Polyvalente Sainte-Thérèse , ont offert tout un spectacle et démontré tout leur talent lors de cette finale régionale qui s’est déroulée pour la première fois en mode virtuel et qui a rejoint plus de 3 700 personnes en évènement Facebook live.

Les grands gagnants de cette finale sont :

Prix Catégorie « Interprétation » :

1ère place : Charlotte Thériault

École : École secondaire des Hauts-Sommets

Pièce : Des réponses

2e place :Alexia L’Espérance

École : École polyvalente Saint-Jérôme

Pièce : Crier tout bas

Prix Catégorie « Création »

1ère place : Raphaël Simard

École : Polyvalente Sainte-Thérèse

Pièce : Création Raphaël Simard

2e place :Mederic Foucher

École : Polyvalente Sainte-Thérèse

Pièce : Les pensées vagabondes

Prix « Choix du Public »

KellyAnn Forget

École : École polyalente Saint-Jérôme

Pièce : S’il suffisait d’aimer

Prix « Animation » :

Kelly-Ann Doucet, Meghan Demers, Henry Dano et Philippe Raynauld

École : Académie Sainte-Thérèse

Prix « Maître de cérémonie » :

Florence Cyr

École : École secondaire Émilien Frenette

Prix pour la justesse de la langue française:

Doranna Aguirre Bissonnette

École : École polyvalente Saint-Jérôme

Titre : Ça va venir découragez-vous pas

Il est à noter que le gagnant de la finale régionale de Secondaire en spectacle pour la région des Laurentides, Raphaël Simard avec sa création totale, représentera la région des Laurentides lors du 20e Rendez-vous Panquébécois qui se déroulera en mode virtuel du 28 au 30 mai 2021 à Laval.

Loisirs Laurentides remercie tous ceux et celles qui ont rendu possible la tenue de cette finale régionale et leur donne rendez-vous l’année prochaine.