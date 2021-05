Appel aux photographes amateurs 

La députée de Thérèse-De Blainville, Louise Chabot, fait appel aux citoyens pour l’édition 2022 de son calendrier, qui sera distribué dans tous les foyers de la circonscription. Deux paniers cadeaux d’une valeur de 50 $ seront tirés au hasard parmi les finalistes retenus.

« Il n’y a pas de thème précis de retenu pour le calendrier. Nous avons plusieurs beaux endroits et bâtiments d’intérêts dans la circonscription, mais tout est ouvert. L’important pour moi, c’est de faire participer les gens de Thérèse-De Blainville. Prenez votre appareil et laissez-vous inspirer », de déclarer Louise Chabot.

Les citoyennes et citoyens de Blainville, Bois-des-Filion, Lorraine et Sainte-Thérèse ont jusqu’au 6 septembre prochain pour soumettre leurs photos par courriel à [email protected] avec leur nom et coordonnées. Les participants dont la photo aura été retenue pour le calendrier seront contactés vers la fin du mois de septembre.