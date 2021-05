La Bibliothèque de Sainte-Thérèse souligne la Semaine québécoise intergénérationnelle

La Bibliothèque de Sainte-Thérèse tient à souligner la Semaine québécoise intergénérationnelle qui a lieu cette année du 23 au 29 mai.

Dans le cadre de cet évènement, un jeu-questionnaire est mis en ligne afin de rassembler virtuellement grands-parents, parents et enfants. En participant, vous courez même la chance de gagner l’un des deux chèques-cadeaux à la Librairie Sainte-Thérèse d’une valeur de 25 $ chacun!

L’activité est disponible en tout temps du 23 au 29 mai sur le site Web de la Ville. Un combat amical ou un travail d’équipe entre les générations, c’est à vous de décider!

Les réponses seront dévoilées la semaine suivante au même endroit. C’est gratuit et aucune inscription n’est requise.

« Étant donné les mesures sanitaires toujours en vigueur, il était nécessaire d’organiser une activité propice aux rencontres intergénérationnelles, et ce, malgré la distance. C’est la parfaite occasion pour les Thérésiens et Thérésiennes de s’amuser en famille et de relever le défi des générations » mentionne la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.