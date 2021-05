Scène mobile, formations virtuelles et spectacles en ligne pour faire briller la jeunesse

Du 28 au 30 mai, le Rendez-vous panquébécois virtuel viendra clore une édition bien particulière de Secondaire en spectacle qui normalement s’articule autour de spectacles dans les écoles, puis de finales régionales où les lauréats gagnants représentent leur région lors du Rendez-vous panquébécois.

Pandémie oblige, le plus gros événement culturel pour les jeunes du secondaire se déplace en ligne, permettant d’ouvrir gratuitement l’événement au public et permettre à toute la famille de se réunir et découvrir les talents d’ici.

Les festivités seront lancées par une cérémonie d’ouverture en ligne spécialement conçue pour rejoindre les élèves pendant l’heure du dîner le 28 mai de 11h30 à 13h00. Pierre-Yves Roy-Desmarais, porte-parole de l’événement, Sarahmée, Clay & Friends, Émile Proulx-Cloutier et plusieurs autres célébreront le talent et la résilience des jeunes.

Suivra, les performances des lauréats des quatre coins du Québec diffusés en ligne le samedi 29 mai et dimanche 30 mai à 19h00. Des formations virtuelles offertes par certains artistes de la cérémonie d’ouverture, ainsi que la drag queen Rita Baga, l’humoriste Pascal Morrissette et plusieurs autres complèteront la programmation.

Pierre-Yves Roy-Desmarais est un ancien participant de Secondaire en spectacle et souligne l’impact de l’expérience de Secondaire en Spectacle. « Au secondaire, je me nourrissais de deux choses : de pizza pochette et de scène. J’ai donc beaucoup de difficulté à m’imaginer ce dont ma vie aurait eu l’air si j’avais eu 16 ans en 2021 et que j’étais confiné chez moi, sans scène. C’est pourquoi j’applaudis tous ceux qui rendent Secondaire en spectacle possible. Toute mon admiration va aux enseignants et intervenants qui s’impliquent et aux parents qui motivent leurs ados à se lancer et à entretenir leurs passions. »

Une scène mobile en tournée sur les routes du Québec

Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, une scène mobile orchestrée par le Mixbus studio s’est arrêtée à Val-d'Or, Lebel-sur-Quévillon, Drummondville, Amqui, Carleton-sur-Mer, Lévis et Gatineau du 5 au 22 mai pour capter les numéros des finalistes des différentes régions qui ne pourront pas se déplacer au studio de Laval le week-end prochain. Les numéros seront diffusés lors du RVPQ, alors que les performances des jeunes des régions métropolitaines seront captées en direct d’un studio spécialement aménagé.