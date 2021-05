Sainte-Thérèse lauréate au concours des Plumes d’excellence de l’ACMQ 

Le Service des communications de la Ville de Sainte-Thérèse annonce qu’il a remporté un prix dans le cadre du concours des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ), lors du gala virtuel qui s’est déroulé le 27 mai dernier.

Les communications entourant l’événement Paysages au jardin ont remporté une Plume d’excellence dans la catégorie Campagne – Événementielle. Le jury a notamment mentionné la qualité du dossier de candidature et le défi communicationnel jumelant vulgarisation et accessibilité relevé par l’équipe des communications.

« Les communications occupent un rôle important au sein de la Ville de Sainte-Thérèse. Grâce à elles, les Thérésiennes et les Thérésiens sont au fait non seulement des activités et des événements qui leur sont destinés, mais aussi des décisions municipales qui sont prises dans leur intérêt. Je souligne le travail de nos employées au Service des communications qui font preuve de rigueur et de créativité au quotidien, et qui placent les citoyens au cœur de leur travail afin de s’assurer de leur transmettre de l’information juste et validée », a indiqué la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.