Célébrer la fête nationale à Sainte-Thérèse

Pour une deuxième année, la COVID-19 a forcé l’annulation des activités traditionnelles de la Fête nationale du Québec. La Ville de Sainte-Thérèse a mis en place des initiatives afin de célébrer cette fête populaire, dans le respect des consignes sanitaires. Sous la thématique Tissé serré, diverses activités sont proposées dès le 1er juin.

« Grâce à cette programmation spéciale, adaptée à la situation actuelle, toute la famille prendra plaisir à participer aux festivités en toute sécurité, et ce, tout à fait gratuitement. C’est le moment d’être unis malgré la distance et de célébrer la richesse de notre culture québécoise! À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente Fête nationale! », souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Lettres d'amitiés aux aînés

Durant tout le mois de juin, la population est invitée à répandre la joie en écrivant un message d’amitié, une pensée positive ou en faisant un dessin pour une personne vivant dans une résidence pour personnes aînées ou un CHSLD de Sainte-Thérèse.

Les citoyens peuvent déposer une lettre dans la boîte aux lettres de l’hôtel de ville au 6, rue de l’Église, au plus tard le 22 juin. Les lettres et les dessins seront ensuite distribués le 23 juin dans les résidences de façon aléatoire.

Création d'une oeuvre collective

Durant le mois de juin également, les citoyens pourront participer à une activité qui met en lumière un art traditionnel, la courtepointe. Retrouvez le « bout de tissu » à personnaliser dans l’édition juin-juillet du Magazine Citoyen et sur le site Web de la Ville.

Il suffit de le découper, le colorier et l’apporter avant le 24 juin dans la boîte aux lettres de l’hôtel de ville. Une courtepointe plus grande que nature sera confectionnée à partir de tous les morceaux reçus et sera dévoilée au courant de l’été.

Décompte de la fête nationale

Une activité sera proposée chaque jour à compter du 18 juin. Il est possible de consulter le calendrier des activités et les babillards électroniques de la Ville pour les découvrir.

Création d'une murale extérieur

Le 23 juin, l’artiste Rafaël Alin sera à l’œuvre de 13 h à 17 h au parc Ducharme afin de créer un graffiti aux couleurs de la Fête nationale, sous le thème Tissé serré.

Discours patriotique

Le discours patriotique sera composé et prononcé par nul autre que David Goudreault, auteur, slameur et poète populaire, spécialement pour Sainte-Thérèse. Inspirée du discours patriotique national officiel et de la thématique Tissé serré, sa performance sera diffusée sur la page Facebook de la Ville le 24 juin.

Défilé de la fête nationale

Le 24 juin, un convoi aux couleurs de la Fête nationale sera de passage à Sainte-Thérèse de 10 h à 18 h. Char allégorique, DJ et animations seront au rendez-vous pour amuser petits et grands. Les cartes des trajets ainsi que tous les détails de l’événement seront disponibles dès le 9 juin sur le site Web de la Ville.