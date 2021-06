De nombreux artistes pour célébrer la Fête nationale dans la région des Laurentides

La Société nationale des Québécoises et Québécois, région des Laurentides, convie les gens de la région à célébrer cette 187e édition de la Fête nationale sous la thématique « Vivre le Québec tissé serré » avec, entre autres, Ludovick Bourgeois, Martin Deschamps, Chandail de Loup, David Goudreault.

Cette année, 22 activités officielles seront organisées dans la région dans le plus grand respect des mesures sanitaires. À ce nombre, il faut ajouter la Fête d’envergure régionale, qui aura lieu cette année à Saint‐Eustache.

Gilles Broué, président de la SNQL, souhaite que la population participe en grand nombre pour célébrer sa fierté d’appartenir à cette nation unique. « Cette année, la Fête nationale souhaite célébrer notre peuple qui a su se soutenir au cours de la dernière année, encore plus proches les uns des autres, et que l’on aime qualifier de « tissé serré ». Les artistes de toutes les régions nous feront chanter et danser et des activités pour petits et grands se tiendront sur tout le territoire. Tous sont invités à partager leur amour du Québec et à le célébrer », a‐t‐il mentionné.

Marie‐Mai, porte‐parole de la Fête nationale 2021

L'auteure‐compositrice‐interprète Marie‐Mai, qui a participé déjà à une douzaine de Fêtes nationales, dont deux à titre d'animatrice, est la porte‐parole officielle de l'événement cette année.