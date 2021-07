Couronnement des gagnants du concours Blainville en chansons

Les noms des gagnantes du concours Blainville en chansons, présenté par les caisses Desjardins Thérèse-De Blainville et de l’Envolée, ont été dévoilés le 19 juin dernier, lors de la grande finale qui s’est déroulée au Théâtre Lionel-Groulx devant des spectateurs, en salle et à la maison, grâce à la transmission du spectacle en webdiffusion.

Encore cette année, des professionnels du milieu artistique ont ajouté leur touche personnelle afin de créer une expérience inoubliable pour les dix finalistes. Pensons notamment à Amylie (mise en scène et arrangements), Jason McNally (formateur) et Nancy Fortin (formatrice). Martine St-Clair, marraine de l’événement, a également offert une prestation avec les finalistes.

Au terme de la soirée, un jury composé de Maeva (auteure-compositrice-interprète et finaliste de Star académie 2021), Marco Calliari (auteur-compositeur-interprète) et Léonie Chouinard (gagnante du concours Blainville en chansons 2019) ont décerné cinq prix :

∙ Premier prix : Charlie-Rose Fradette, de Blainville

∙ Deuxième prix : Alice Rancu, de Boisbriand

∙ Troisième prix : Marilou St-Jean, de Sainte-Thérèse

∙ Prix Coup de cœur blainvillois : Marie-Jade Labonté-Tchipandi, de Blainville

∙ Mention d’honneur : Alicia Lemieux, de Boisbriand

La Société nationale des Québécoises et Québécois, région des Laurentides, a, pour sa part, décerné un prix à Alice Rancu pour sa prestation.

« Blainville en chansons, c’est une expérience non seulement musicale et culturelle, mais aussi une expérience de développement personnel et professionnel exceptionnelle pour les personnes qui s’intéressent au chant et à la musique. D’un événement local, Blainville en chansons est devenu un concours régional auquel participent des jeunes des six autres villes de la MRC. Lors de la finale, nous avons été les témoins de prestations extraordinaires et de la démonstration que la région regorge de talents. Bravo à l’ensemble des artistes qui ont participé et félicitations aux cinq lauréates », a déclaré la présidente de la commission des arts, de la culture et de la bibliothèque, Michèle Murray.