Une édition spéciale pour Blainville en fête

La Ville de Blainville présente une édition remodelée de Blainville en fête, le 21 août 2021, malgré le contexte pandémique dans lequel nous évoluons depuis plus d’une année. Les citoyens pourront voir sur scène un auteur, compositeur et interprète populaire et apprécié au Québec : Marc Dupré.

Depuis la décennie 1990, cet artiste est très présent sur la scène artistique québécoise. Fort de dizaines de succès à la radio, il a également rempli le Centre Bell plusieurs fois au cours des dernières années, en plus d’assurer le rôle de coach à La Voix durant de nombreuses saisons. Marc Dupré est l’un des artistes francophones les plus populaires au pays.

« Le 21 août, j’invite toutes les Blainvilloises et tous les Blainvillois à festoyer en compagnie d’un artiste qui a cumulé les succès au cours de sa prolifique carrière et qui a contribué à former la relève en étant coach à La Voix. Blainville en fête, c’est toute une journée d’activités pour tous les goûts, tous les âges et pour toute la famille. C’est un rendez-vous! » - Le maire Richard Perreault

Des spectacles pour tous les goûts, sur inscription

Les festivités de Blainville en fête démarreront en après-midi avec le spectacle d’Arthur L’Aventurier, personnage toujours populaire auprès des jeunes enfants. Deux représentations sont prévues : à 13 h et à 15 h, sur la scène de l’espace éphémère située derrière la bibliothèque Paul-Mercier.

Dès 19 h 30, les gagnants du concours Blainville en chansons se produiront sur la scène.

Le spectacle de Marc Dupré commencera à 20 h 30 et sera suivi, à 22 h, du traditionnel feu d’artifice pour clore la soirée.

Des inscriptions seront requises pour assister à l’un ou l’autre des spectacles présentés lors de cette journée afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Visitez le blainville.ca dès le 10 août pour réserver vos places.

Pour des raisons de sécurité, l’alcool, les contenants de verre et les animaux ne seront pas autorisés sur les lieux de l’événement. De plus, aucune nourriture ni boisson ne sera servie sur le site cette année.

De fidèles et généreux partenaires

Blainville en fête de compte sur l’appui de partenaires qui permettent, année après année, de réaliser un événement de cette ampleur : Stablex, Desjardins caisse de l’Envolée, IGA Extra Famille Girard, Louise Chabot, députée du Bloc Québécois de Thérèse-De Blainville, Mario Laframboise, député de Blainville à l’Assemblée nationale du Québec et président du caucus du gouvernement, Triviüm avocats, LBP évaluateurs agréés et Cyclone Design Communications.