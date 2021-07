De nombreux spectacles offerts dans la MRC des Laurentides

La MRC des Laurentides, en collaboration avec ses 20 municipalités, offrira aux résidents de celles-ci la possibilité d’assister à une série de spectacles déambulatoires qui se tiendront dans des lieux publics extérieurs, où tous pourront en profiter gratuitement.

Le projet, mis sur pied via l’entente de développement culturel de la MRC avec le ministère de la Culture et des Communications, a permis aux municipalités de sélectionner le spectacle qu’elles désiraient présenter à leurs résidents selon le public cible qu’elles souhaitaient rejoindre (ainés, familles ou adolescents).

Les performances

« Entrez, docteur » est une réflexion caricaturale sur la faiblesse humaine et les jeux de pouvoir. La pièce, qui vise les parents et leurs jeunes enfants, met en scène la Dr Victoire et sa patiente Cœur Qui Soupire. Elle se concentre sur la relation que ces deux clowns entretiennent l’une avec l’autre et le contraste entre leurs mimiques et leurs traits de caractère. Le duo se présentera à Labelle et Sainte-Agathe-des-Monts le 17 août, à Brébeuf le 24 septembre, à Huberdeau le 25 septembre, à Val-David le 26 septembre et à Saint-Faustin-Lac Carré également le 26 septembre.

« Les Barockers » est un trio musical utilisant des instruments anciens de l’ère baroque pour interpréter les grands classiques rock des années 70-80. Habillé en costumes d’époque, le groupe offre un spectacle pour toute la famille pendant lequel tous pourront profiter des hymnes de Gerry Boulet, Led Zeppelin, Metallica et plusieurs autres! Le trio se présentera à Montcalm le 31 juillet, à Sainte-Lucie-des-Laurentides le 1er août, à Amherst le 29 août et à Lac-Supérieur le 25 septembre.

Le groupe country-rock « Le bon, la brute et les truands » présentera un spectacle à La Minerve le 7 août. La représentation aura lieu sur une scène sur le lac Désert de laquelle pourront s’approcher les spectateurs dans leurs embarcations. De Johnny Cash à Elvis, le groupe revisitera plusieurs grands succès rock et country de la musique américaine.

Soizick Hébert, une musicienne accomplie, offrira aux spectateurs une séance d’improvisation pendant laquelle elle chantera, jonglera et effectuera des tours de magie tout en jouant divers instruments. Ce spectacle pour toute la famille se tiendra à Lantier en septembre.

Pour connaître les heures et les endroits où se présenteront les artistes, les personnes intéressées sont invitées à consulter les pages Facebook ou les sites web des municipalités.