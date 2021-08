L’Orchestre symphonique de Longueuil poursuit son édition 2021 des concerts Balcons symphoniques

Placée sous la thématique « Mémoire collective » et célébrant la musique de grands auteurs et compositeurs du Québec et de la francophonie, l’édition 2021 de la tournée de concerts Balcons symphoniques se poursuit tout l’été pour l’Orchestre symphonique de Longueuil.

Depuis le début de la saison estivale, plusieurs musiciens de l’Orchestre et leur chef Alexandre Da Costa se sont arrêtés, pour le bonheur des résidents et des membres du personnel, dans diverses résidences pour aînés du Québec, notamment à Beloeil, Sainte-Julie, Drummondville, Salaberry-de-Valleyfield, Sainte-Anne-de-Bellevue, Ile Perrot, Terrebonne, Laval, Repentigny et Sherbrooke. D’ici septembre, ils seront également attendus à Sainte-Geneviève, Candiac, Kirkland et Chandler en Gaspésie afin d’émerveiller encore de nombreux spectateurs .

« Lorsque nous offrons nos concerts aux balcons, ce sont des visages illuminés et complètement transformés que nous apercevons. Nous avons visité en 2020 une cinquantaine de résidences et nous sommes heureux de pouvoir poursuivre l’aventure en 2021 grâce à notre partenariat avec Uniprix puis la Ville de Longueuil. » - Alexandre Da Costa.

Tendre la main aux ainés

Rappelons que c’est avec la volonté d’aller vers le public et de tendre la main aux ainés qu’Alexandre Da Costa et l’Orchestre symphonique de Longueuil ont concrétisé pour la première fois au printemps 2020 l’idée de présenter un concert inusité sous les balcons des résidences pour aînés du Québec.

Ainsi naissait un projet salué et apprécié, rejoignant un public alors confiné et isolé : les Balcons symphoniques. Devant le succès de cette première tournée, Alexandre Da Costa et ses musiciens ont donc repris la route cet été pour une nouvelle série de concerts en petite formation de six musiciens dirigés à l’archet par Maestro Da Costa qui s’exécute également sur son Stradivarius 1701.

L’Orchestre symphonique de Longueuil remercie la bannière Uniprix pour son partenariat, la Ville de Longueuil, ainsi que la Fédération américaine des musiciens (AFM) par le Music Performance Trust Fund, pour leur soutien dans la réalisation de cette nouvelle édition des Balcons symphoniques.

L’Orchestre symphonique de Longueuil fait partie également de la programmation culturelle de plusieurs villes, comme Lachine, Boucherville, Saint-Rémi, Saint-Anicet et Sainte-Thérèse-de-Gaspé.