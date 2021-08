L’Espace pour la vie aux lacs Fauvel 

Cet été, Espace pour la vie part à la rencontre des gens pour célébrer la nature à travers les parcs et espaces verts. Les 26 et 27 août, de 11 h à 15 h, l’équipe sera au boisé des lacs Fauvel pour initier les visiteurs à l’observation et à l’exploration de ces lieux. L’activité est gratuite et aucune réservation n’est requise.

Tels des guides dans des musées d’art, les représentants d’Espace pour la vie inviteront les participants à porter attention à la nature qui les entoure. Végétaux, animaux, insectes, minéraux, phénomènes atmosphériques, étoiles seront les œuvres d’art de ce musée à ciel ouvert se prêtant, tantôt à l’observation scientifique, tantôt à l’inspiration poétique.

La plupart des gens sont en mesure d’identifier des logos de grandes marques ou des slogans publicitaires. Mais qu’en est-il des astres, des arbres, des fleurs, des oiseaux ou des insectes? En prêtant l’oreille, en respirant les parfums et en ouvrant bien grand les yeux, il y a fort à parier que l’on découvrira le parc à côté de chez soi sous un nouveau jour. Une belle occasion de se reconnecter à la nature dans ces lieux qui sont autant d’espaces pour la vie.

Espace pour la vie met en place des activités à l’extérieur des sites de ses institutions (Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan). Ce regroupement offre également tout l’été des activités ludiques et créatives en rotation dans les 19 arrondissements de la Ville de Montréal et à travers le reste de la Communauté métropolitaine de Montréal.