Retour sur l'exposition historique des Jeux du Québec 

Loisirs Laurentides se réjouit grandement de la participation de la population à son exposition historique des Jeux du Québec qui s’est déroulée à Sainte-Thérèse, le 14 août dernier.

Loisirs Laurentides, en collaboration avec la Ville de Sainte-Thérèse, a tenu une exposition riche en photos et en artéfacts souvenirs de toutes sortes qui a connu un vif succès dans le cadre des festivités de son 50e anniversaire.

« L’occasion était belle pour profiter du fait que les Jeux du Québec célèbrent également leurs 50 ans en 2021 et donc, de jumeler cet anniversaire à celui de notre organisme. Les Jeux du Québec est le premier dossier qui a été confié à Loisirs Laurentides (Conseil régional de loisirs des Laurentides en 1971). Au fil des ans, nous avons accumulé une multitude de photos et d’objets (vêtements, épinglettes, drapeaux, etc.) que nous avons eu l’occasion et le plaisir de partager avec la population au cours de cet événement », - La directrice générale de Loisirs Laurentides, madame Élaine Lauzon.

Les participants ont pu assister à une conférence animée par madame Michelle Gendron, qui a été coordonnatrice des communications à SPORTS Québec pendant 38 ans et qui avait de nombreuses anecdotes à raconter au sujet des Jeux du Québec.

La mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant, des élus municipaux, d’anciens athlètes dont le coureur, monsieur Steve O’Brien, membre de l’équipe nationale d’athlétisme à la fin des années 1980, le directeur général du comité organisateur de la 44e Finale provinciale des Jeux du Québec Blainville, Rosemère et Sainte-Thérèse, monsieur Alain Roy, l’ancien directeur général de Sports Québec, monsieur Alain Deschamps et quelques athlètes de la nouvelle génération et des générations subséquentes ont visité l’exposition.

Les participants ont également eu l’occasion de remporter des prix. Les gagnants seront dévoilés cet automne sur le site Web et la page Facebook de Loisirs Laurentides.

« Nous avons eu un bon soutien de la Ville de Sainte-Thérèse qui nous a ouvert ses portes pour la tenue de cet événement qui nous a ramenés à diverses époques des Jeux du Québec. Nous espérons que les gens ont apprécié leur visite et ont pu se ressasser de beaux souvenirs », de conclure la directrice générale de Loisirs Laurentides, madame Élaine Lauzon.

Trois défis plein air en cours

Les festivités du 50e de Loisirs Laurentides se poursuivent, présentement, les amateurs de randonnées pédestres sont invités à relever trois défis plein air jusqu’à la fin octobre. Encore là, les participants courent la chance de remporter de nombreux prix. Pour connaître ces trois défis, on consulte la page « 50 ans, ça se fête » sur le site Web de Loisirs Laurentides.