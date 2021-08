Un rallye historique gratuit à Sainte-Thérèse

Le samedi 11 septembre prochain, entre 10 h et 15 h, les Thérésiennes et les Thérésiens sont invités à faire un retour dans le temps en participant au rallye historique gratuit : Enquête au Village. La Ville de Sainte-Thérèse présente cette activité qui constitue l’un des trois Projets culturels citoyens choisis par la population.

Voici la mise en situation : En septembre 1876, à la suite d’un incendie majeur ayant laissé des traces bien visibles au Village, la malchance s’abat sur la population de Sainte-Thérèse. Les citoyens sont alors témoins d’étranges phénomènes… certains auraient même aperçu le fantôme du curé Charles-Joseph Ducharme errer aux alentours du Séminaire de Sainte-Thérèse.

On constate qu’une pierre importante de l’oratoire Saint-Joseph a disparu lors du grand feu. Sur cette dernière est gravée un message qui mettra fin aux mésaventures des Thérésiens et qui permettra au curé de retourner reposer en paix. Avec les festivités entourant l’arrivée du chemin de fer qui arrivent à grands pas, votre mission sera de résoudre cette énigme au plus vite afin que tous puissent célébrer dans l’allégresse!

« En famille ou entre amis, venez visiter les six stations emblématiques créées pour l’occasion, et recueillez-y les indices qui vous permettront d’élucider l’énigme! Des personnages d’époque seront sur place pour vous aider dans votre enquête. C’est un rendez-vous historique à ne pas manquer au cœur de notre beau Village! » - La mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant

L’activité, d’une durée d’environ 60 minutes, a lieu comme prévu en cas de pluie, apportez votre parapluie et votre imperméable. Elle s’adresse aux Thérésiennes et aux Thérésiens de tout âge. Les enfants de 11 ans et moins nécessiteront l’aide d’un adulte pour résoudre l’enquête. Les inscriptions se feront au point de départ à la Place Lagoa.

L’histoire racontée s’inspire de faits et de personnages réels, mais certains ont été altérés pour les besoins de l’activité.

Les Projets culturels citoyens

Au printemps dernier, la Ville de Sainte-Thérèse a invité les Thérésiennes et les Thérésiens de tout âge à soumettre un projet de nature culturelle qu’ils souhaitaient voir se réaliser. Le montant alloué par la Ville pour la réalisation d’un projet était de 5 000 $.

À la suite de la période du vote du public qui s’est déroulée du 4 au 18 juin, les trois Projets culturels citoyens sélectionnés ont été dévoilés, dont Enquête au Village, soumis par la Thérésienne Stéfany Lelièvre et son acolyte Marilyne Labrie.

Cette initiative a été réalisée grâce au partenariat financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Sainte-Thérèse dans le cadre de l’Entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications.