Appel aux artistes pour la réalisation d’œuvres publiques

La Ville de Blainville invite les artistes en arts visuels à soumettre leur candidature dans le cadre de la réalisation de trois œuvres publiques. Un artiste différent sera sélectionné pour la réalisation de chacune des trois œuvres.

En augmentant le nombre d’œuvres d’art public sur son territoire, la Ville souhaite entre autres embellir et enrichir l’espace de vie de sa population en y ajoutant une dimension artistique en plus de créer un attrait supplémentaire dans ces lieux fréquentés par les citoyens.

Projet d’art participatif

Les trois œuvres seront le fruit d’un projet d’art participatif avec une clientèle ciblée qui devra être impliquée et engagée directement dans le processus de création de l’œuvre. En mettant de l’avant ce type de projet, la Ville souhaite offrir une tribune dans l’espace public aux artistes et aux clientèles ciblées afin de favoriser le développement de nouvelles sensibilités et de nouvelles connaissances chez les citoyens en rendant l’art accessible au plus grand nombre d’entre eux.

Détails du projet

Les lieux déterminés sont le boisé du Parc équestre, le terrain de La Zone – loisirs jeunesse et le Skatepark des Bolivars. Le budget alloué pour chacun des trois projets est de 8 000 $. Celui-ci inclut tous les éléments et dépenses relatives à la réalisation des œuvres. La Ville offrira un support logistique et prendra à sa charge tous les frais entourant la promotion et le dévoilement des œuvres. La réalisation des trois projets se fera au courant du printemps ou de l’été 2022, une activité de dévoilement sera organisée dans le cadre des Journées de la culture 2022.

Les artistes intéressés de partout au Québec sont invités à soumettre leur dossier en ligne d’ici le lundi 13 décembre à blainville.ca/expositions (onglet Appel de dossiers).

Ce projet est possible grâce à la participation financière du ministère de la Culture et des Communications.