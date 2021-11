Le Village de Noël de Sainte-Thérèse en mode festif!

Le Village de Noël de Sainte-Thérèse revient en force avec son édition anniversaire! Du 25 novembre au 12 décembre prochain, venez célébrer les 30 ans de la Maison des métiers d’art et les 10 ans du Marché gourmand.

C’est l’occasion de vivre la féérie des Fêtes en famille grâce à l’ambiance chaleureuse qu’offre cet événement en plein cœur du Village de Sainte-Thérèse.

Après une année de pause, redécouvrez l’effervescence de l’un des plus gros marchés de Noël de la couronne nord de Montréal! Les produits de plus de 70 exposants y sont réunis, offrant une vaste sélection 100 % québécoise. Lors de cette édition spéciale, vous pourrez repartir avec un joli sac réutilisable à l’effigie du Village de Noël, offert avec achat jusqu’à épuisement des stocks.

La Maison des métiers d’art (Maison Lachaîne | 37, rue Blainville Ouest)

Les jeudis et vendredis, de 11 h à 20 h

Les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h

Véritable boutique éphémère, la Maison des métiers d’art propose une multitude de produits faits main. Découvrez les créations d’artisans et artistes québécois, et faites tous vos achats des Fêtes en un seul endroit. Des chanteurs a cappella assureront une ambiance musicale extérieure les samedis, alors qu’un pianiste agrémentera votre magasinage les dimanches.

Le Marché gourmand (Place du Village| 6, rue de l’Église)

Les vendredis, de 11 h à 20 h

Les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h

Le Marché gourmand est l’endroit par excellence pour vous procurer les savoureux produits de 15 exposants passionnés, sans oublier les différentes activités extérieures pour toute la famille!

• Les vendredis en lumière

Égayez vos soirées avec les animations lumineuses qui vous attendent à la Place du Village.

• Les samedis en famille

Passez une magnifique journée en visitant la zone d’animation : contes du père Noël, mini-ferme, jeux géants et plus encore.

• Les dimanches folkloriques

Faites un retour dans le temps et découvrez les traditions québécoises : prestations de danse folklorique, concours de cuillères musicales et leçons de gigue.

La Grande illumination du Village

Le coup d’envoi des festivités sera donné lors de la Grande Illumination du Village, le vendredi 19 novembre dès 18 h 30. Toute la famille est invitée à cet événement haut en couleur, comprenant un spectacle pyromusical, la présence du père Noël, des animations ambulantes et plus encore!

La capacité d’accueil sera limitée et l’entrée se fera sous le principe du premier arrivé, premier servi. Il est donc conseillé de se présenter dès l’ouverture du site à 18 h 30 pour avoir une place. De plus, le passeport vaccinal sera requis pour toute personne âgée de 13 ans et plus.

La programmation du Village de Noël ainsi que la liste des exposants sont disponibles en ligne au www.sainte-therese.ca.