Appel aux artistes laurentiens pour l’acquisition d’œuvres

Afin de soutenir et faire connaître les créateurs et créatrices laurentiens, la Centrale des artistes lance aujourd’hui un appel aux artistes de la région dans le cadre de son projet Fabriqué chez nous.

Les disciplines visées sont la littérature, le cinéma et la musique. Les artistes professionnel(le)s et de la relève, dont le lieu de résidence principal, se situe sur le territoire des Laurentides ont jusqu’au 1er mars 2022 pour déposer leur dossier de candidature.

Fabriqué chez nous a pour objectif de célébrer le talent local tout en renforçant le sentiment d’appartenance des artistes envers leur région. En constituant une collection d'œuvres laurentiennes et en la rendant accessible aux citoyens de Saint-Jérôme, la Centrale souhaite faire rayonner les talents régionaux.



La collection Fabriqué chez nous sera lancée à l’automne 2022 lors de la 24e semaine des bibliothèques publiques du Québec et sera accessible dans un mobilier de rayonnage créé spécialement pour le projet. Cet outil de rayonnement nouveau genre a pour objectif de rapprocher les œuvres des citoyens et des citoyennes puis d’attirer les regards curieux.

Une fiche de présentation par artiste incluant une biographie, un avant-goût de sa démarche artistique et une photo accompagnera chacune des œuvres. Enfin, trois artistes coup de cœur auront la chance de présenter leur travail lors d'une activité de médiation culturelle. Ces activités permettront de se familiariser avec différentes pratiques et démarches artistiques tout en créant un lien privilégié entre les artistes et leurs publics.



Les œuvres seront sélectionnées à l'aide d'un jury composé de pairs. Ces dernières seront ensuite achetées. Elles feront partie intégrante de la collection permanente de la Bibliothèque Marie-Antoinette-Foucher et seront disponibles à la location dès le 15 octobre 2022 lors du lancement de la collection.



Afin de connaître toutes les conditions d’admissibilité et de dépôt, veuillez visiter le site Web lacentraledesartistes.com ou communiquez par courriel avec l’organisme à [email protected]



Ce projet est réalisé par la Centrale des artistes grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et la Ville de Saint-Jérôme dans le cadre de l’Entente de développement culturel.