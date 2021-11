Une 9e année pour la Féérie de Noël de Mirabel

Les sentiers pédestres de la Route des Gerbes d’Angelica se sont transformés en un lieu festif et réconfortant des Noëls d’antan.

Dans les sentiers, plus de 350 000 lumières y ont été installées. Les visiteurs pourront parcourir la forêt enchantée habitée par des personnages qu’on croirait sortis tout droit des contes, visiter le village et le monde Lucio et un village miniature. Pour les gourmands une cantine extérieure offre des beignes et des breuvages chauds. Il y a une boutique de produits maison, de mets préparés et d’idée cadeau.

Selon les directives de la Santé publique, les petits pourront rencontrer le Père Noël soit en personne ou en mode virtuelle. Les réservations en ligne sont obligatoires, ainsi que le passeport vaccinal pour les visiteurs de 12 ans et plus.