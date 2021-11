Quarante-sept artistes à l’œuvre pour l’Expo-Concours annuelle de Blainville-Art 

Les membres de l’association Blainville-Art ont le plaisir de présenter leurs créations dans le cadre de leur exposition annuelle qui se tiendra jusqu’au 28 novembre au centre d’exposition de Blainville situé au 1000, chemin du Plan-Bouchard.

Une diversité impressionnante de médiums et techniques est présentée, de la peinture à l’huile ou à l’acrylique au pastel en passant par la faïence émaillée et la mosaïque, l’aquarelle, l’encre, le crayon ou encore l’encaustique et les techniques mixtes.

Les gagnants

Sylvie Coutu, conférencière et historienne de l’art, Carole Bonneau, artiste professionnelle et monsieur Claude Tousignant, artiste professionnel, composaient le jury chargé de sélectionner les gagnants.

Catégorie Professionnels

1er Grand Prix : Bolieu pour Galiléa

2e Prix : Francine Laurin pour Lumineuse

3e Prix : Reine Goodrow pour Se faufile

Catégorie Amateurs

1er Grand Prix : Louise St-Cyr pour Les sous-bois chantent l’automne

2e Prix : France Dupuis pour Chargé de mystère

3e Prix : Robert Ducharme pour La maison blanche

Mention - Prix créativité

Sonia Miele pour À l’aube de mon âme.

À ceci s’ajoute le Coup de cœur blainvillois attribué à France Larouche pour son œuvre Sédiment.

Les membres exposants

Charles-Alexandre Augrand, Bolieu, Gisèle Bédard, France Benoit, Marie-Diane Bessette, Rose-Marie Bilodeau, Anne-Marie Boisvert, Micheline Brodeur, Lisa Carney, Diane Chouinard, Marguerite Cloutier, Sylvie Courchesne, Suzanne Désilets, Nancy Deslonchamps, Louise Dion, Linda Diraddo, Robert Ducharme, Clémentia Dumitrescu, France Dupuis, Josée Fortin, Claire Gauthier, Reine Goodrow, Diane Lafond, Suzanne Lafrenière, France Larouche, Francine Laurin, France Leclerc, Anne Ginette Lemay, Françoise Lemay, Chantal Lemieux, Noëlline Marineau, Christian Martin, Claude Melançon, Sonia Miele, Sophie Paquette, Thérèse Piet, Frédérique Pilet, Suzanne Poirier, Mireille Prince, Pierre Rodrigue, Pascale Rosa, Lyette Roussille, Micheline Sansregret, Carolina Ramos, Giampaolo Sassano, Anne-Marie St-Cœur et Louise St-Cyr.

À propos de Blainville-Art

Blainville-Art est une association sans but lucratif qui a vu le jour en 1989. Sa mission est de promouvoir les arts visuels dans la région. L’association est très active au sein de la communauté artistique blainvilloise et environnante. Elle organise notamment des cours, des ateliers de modèle vivant, des conférences, des expositions et d’autres ateliers dans le milieu des arts visuels.

Horaire du centre d’exposition (entrée libre): Du mercredi au vendredi, de 13 h à 17 h. Samedi et dimanche, de 10 h à 16 h.