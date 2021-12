Vox Luminosa offre un « Noël magnifique » en mode virtuel  

À la demande générale, l’Ensemble vocal Vox Luminosa propose encore cette année son concert « Noël magnifique » en mode virtuel.

Enregistré en haute définition par Rogers Ottawa en décembre 2018, ce concert réunit 14 choristes professionnels, l’organiste et claviériste Jacques Giroux, la jeune et talentueuse violoniste Roxanne Sicard ainsi que de la réputée soprano Raphaëlle Paquette, le tout sous la direction de Claudel Callender.

Ce prestigieux concert a été capté en l’église Saint-Joseph d’Orléans (diocèse d’Ottawa) dans le cadre d’une levée de fonds pour la restauration de cette église patrimoniale francophone de l’Est ontarien.

Au programme, un florilège des plus beaux cantiques et airs de Noël de la période baroque à nos jours. Des extraits d’œuvres sacrées de J.S. Bach, Francesco Durante à la magnifique Berceuse du début de la colonie de Gilles Vigneault en passant par le célébrissime Ave Maria de Bach-Gounod et le populaire Gesu Bambino de Petro Yon, s’ajouteront Noël à Jérusalem d’Enrico Macias et l’incontournable Minuit chrétien d’Adolphe Adam. En prime, des œuvres originales de David Foster, John Rutter, Karl Jenkins, John Williams ainsi que de Claudel Callender, chef-fondateur de l’Ensemble Vox Luminosa.

Tous ont avoir accès à ce concert via le site web de Vox Luminosa et sa billetterie électronique entre le 6 décembre 2021 et le 1er janvier 2022 pour la modique somme de 10$, et ce, dans le confort de votre foyer en visitant le voxluminosa.ca. Vox Luminosa veut souligner la précieuse collaboration de la FADOQ région Lanaudière dans la présentation de ce classique du temps des fêtes qu’elle souhaite devenir annuel. La Série Vox Luminosa émettra un reçu pour fin d’impôt pour tout don supplémentaire de 20$ et plus.