Exposition «Tracés de voyage» à Blainville

Du 8 décembre au 5 janvier, le centre d’exposition de Blainville présentera Tracés de voyages, une exposition inspirée par le livre du même nom d’Ugo Monticone, un écrivain globetrotteur et conférencier pour les Grands explorateurs.

Combinant les arts visuels, numériques, sonores, la littérature, la vidéo et le voyage, cette exposition est une réinterprétation du monde de l’auteur déployée en 23 œuvres de réalité augmentée réalisées par Isabelle Gagné (à la création des images) et Marc Sauvageau (à la conception sonore).

Qu'est-ce que la réalité augmentée?

La réalité augmentée (ou RA) est une technologie qui permet la superposition en temps réel d'éléments (sons, images 2D, 3D, vidéos, etc.) au sein d’un environnement réel. Le principe de la RA est de combiner le virtuel et le réel et donner l’illusion d’une intégration parfaite et réaliste des objets virtuels dans la réalité.

Pour vivre pleinement l’expérience de l’exposition, il est recommandé de télécharger l’application gratuite Artivive sur la tablette ou le cellulaire avant votre visite et d’apporter vos écouteurs. En plus des œuvres en RA, l’application permet de découvrir des extraits de films de voyage d’Ugo Monticone, et même, de le rencontrer !

Activités complémentaires

Les jeunes visiteurs sont invités à écrire une carte postale au père Noël et à la déposer dans la boite aux lettres au centre d’exposition afin de courir la chance de gagner une sélection de livres d’une valeur de 100 $. De plus, un jeu Cherche et trouve créé spécialement pour l’exposition est à la disposition des enfants.

Il sera possible de rencontrer les concepteurs de l’exposition et d’échanger avec eux les 8, 11 et 18 décembre et le 5 janvier.

Horaire régulier jusqu’au 21 décembre | Entrée libre

Mercredi au vendredi de 13 h à 17 h

Samedi et dimanche, de 10 h à 16 h

Consultez le blainville.ca pour les détails de l’exposition et l’horaire des Fêtes.