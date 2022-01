Sainte-Thérèse propose le concours Une Saint-Valentin qui fait du bien 

Fort du succès de l’an dernier, la Ville de Sainte-Thérèse propose à nouveau le concours Une Saint-Valentin qui fait du bien aux Thérésiennes et aux Thérésiens.

Jusqu’au 6 février, envoyez un message empreint d’amour adressé à une personne en particulier ou encore à toute la communauté et vous pourriez avoir la chance de mettre la main sur un panier-cadeau de la Maison des métiers d’arts 2021, un assortiment de chocolats de Fays Terroir chocolaté, un chèque-cadeau échangeable au restaurant 425°F, au Jardin Dion, à la Libraire Ste-Thérèse, et plus encore.

Que votre message soit sous forme de poème ou de mots doux, l’important c’est qu’il soit composé par vous. Faites-le parvenir à l’adresse [email protected] Le 7 février, dix messages gagnants seront pigés au hasard parmi tous les textes reçus.

« Sortez votre plus belle plume et soyez créatif! Qui plus est, ce concours permet d’envoyer une vague d’amour aux commerçants thérésiens. En plus des prix à gagner chez certains d’entre eux, je vous invite à penser aux restaurants et commerces de Sainte-Thérèse en prévision de votre prochaine soirée de Saint-Valentin! », mentionne monsieur Christian Charron, maire de la Ville de Sainte-Thérèse.

Pour créer une grande chaîne d’amour, les messages reçus seront partagés sur le site Web de la Ville juste à temps pour la Saint-Valentin. Pour les plus timides, les messages pourront être diffusés de façon anonyme sur demande.