Blainville fêtera l'hiver lors des rendez-vous sous-zéro

Du 4 au 26 février, Blainville célèbre les joies de l’hiver avec Les rendez-vous sous zéro. Il s’agit de plusieurs fins de semaine thématiques où une panoplie d’activités est suggérée aux Blainvillois.

Prenant place à l’espace hivernal au Parc équestre (1020, rue de la Mairie), l’évènement propose une programmation extérieure gratuite pour les ados, les familles, les amoureux et les 50 ans et plus.

Création d’un espace hivernal au Parc équestre

Un espace a été spécialement aménagé pour participer à différents sports d’hiver en tout temps comme le patin, le crokicurl ou la glissade. Accessible tout l’hiver, l’espace hivernal est également doté d’un foyer extérieur et de tables à pique-nique, de même que d’un vestiaire chauffé pour enfiler ses patins dans le bâtiment de La Zone.

De plus, de la musique d’ambiance et de l’éclairage agrémentent votre sortie à l’anneau de glace. « Surtout en cette période plus difficile, c’était vraiment important de créer un endroit où les Blainvilloises et les Blainvillois puissent se rassembler et profiter des bonheurs de l’hiver. Cet espace est là pour rester et nous recevons beaucoup de commentaires positifs jusqu’à présent. J’invite les gens à profiter pleinement des Rendez-vous sous zéro et des activités qui sont proposées», a laissé entendre la mairesse Liza Poulin.