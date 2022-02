La Ville de Sainte-Thérèse recherche des artistes pour des expositions

La Ville de Sainte-Thérèse recherche des artistes amateurs ou professionnels de la région afin de monter sa programmation d’expositions citoyennes.

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 30 mars.

« À travers ces expositions, nous souhaitons offrir une visibilité aux œuvres d’artistes de Sainte-Thérèse et des villes avoisinantes. En tant que Ville d’arts, de culture et de savoir, nous sommes heureux d’offrir cette vitrine mettant en lumière la contribution artistique et culturelle des citoyennes et des citoyens de notre région », indique le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Pour être admissibles, les artistes doivent être résidents de la ville ou de la région. Ils doivent soumettre des œuvres issues de l’une des disciplines : peinture, dessin, photographie, gravure, art numérique, installation, etc.). Les artisans en métiers d’art ne sont pas acceptés. Ils devront encadrer les œuvres ou fournir les supports ou les installations nécessaires pour exposer.

Tous les détails de même que le formulaire pour soumettre une candidature se retrouvent au www.sainte-therese.ca > Service aux citoyens > Culture > Services aux artistes et aux artisans.

Renseignements : Service de la culture et des loisirs | 450 434-1440, poste 2302