Dernière chance pour les artistes des Laurentides de déposer leur projet

Les artistes qui demeure sur le territoire des Laurentides et qui désirent participer à Fabriqué chez nous ont jusqu’au 1er mars pour déposer leur candidature. Les disciplines visées sont notamment, mais non exclusivement, la littérature, le cinéma et la musique.

Fabriqué chez nous est une occasion unique pour les artistes, qui ne font pas partie de la collection actuelle des bibliothèques de Saint-Jérôme, de présenter leur travail. Par cet appel aux artistes, la Centrale recherche des œuvres artistiques présentées sur un support physique tels un livre, un disque compact ou un DVD. Les œuvres sélectionnées seront mises de l’avant grâce à un présentoir singulier qui siègera à la Bibliothèque Marie-Antoinette Foucher dès le 15 octobre 2022, et ce pour une durée d’un an.

Parmi les candidatures retenues, un jury de pairs nommera trois artistes coup de cœur qui auront l'opportunité d’exposer leur travail lors d'une activité de médiation culturelle réalisée pendant la 24e semaine des bibliothèques publiques du Québec. Ces ateliers représentent autant d’occasions de mettre de l’avant les pratiques et démarches artistiques des artistes des Laurentides, en plus de nourrir une relation privilégiée et inédite entre ces derniers et leurs différents publics.

Fabriqué chez nous est une initiative de la Centrale des artistes qui vise à soutenir et faire connaître les créatrices et créateurs laurentiens, célébrer le talent local et renforcir le sentiment d’appartenance des artistes envers leur région. En constituant une collection d'œuvres laurentiennes et en la rendant accessible aux citoyens et citoyennes de Saint- Jérôme, la Centrale réaffirme son engagement à faire rayonner les talents régionaux.

Nous rappelons que les artistes désirant participer au projet ont jusqu’au 1er mars pour faire parvenir leur candidature à [email protected]