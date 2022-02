Artistes et artisans recherchés pour le Village de Noël de Sainte-Thérèse

Artisans, producteurs et commerçants, la Ville de Sainte-Thérèse vous invite à faire découvrir vos créations au grand public lors de la prochaine édition du Village de Noël. Pour participer à ce populaire événement qui se tiendra du 1er au 18 décembre 2022, il suffit de soumettre un dossier de candidature avant le 20 mars prochain.

Le Village de Noël de Sainte-Thérèse, c’est l’occasion de faire des trouvailles 100 % québécoises grâce à plus de 70 exposants réunis au Marché gourmand et à la Maison des métiers d’art. Considéré comme l’un des plus importants marchés de Noël de la couronne nord, il est visité par des milliers de personnes chaque année.

La Maison des métiers d’art, Maison Lachaîne | 37, rue Blainville Ouest

Rendez-vous incontournable dans la région depuis maintenant plus de 30 ans, la Maison des métiers d’art est une véritable boutique éphémère, qui propose une multitude de produits faits main.

En participant à la Maison des métiers d’art, vous confiez à la Ville de Sainte-Thérèse tout ce qui a trait au montage, à la promotion et à la vente des produits. Comme la présence des artisans n’est pas requise sur place, cela vous permet de participer à d’autres événements pendant cette période effervescente.

Le Marché gourmand, Place du Village| 6, rue de l’Église

Quinze exposants offrant principalement des produits agroalimentaires prennent d’assaut la Place du Village de Sainte-Thérèse dans de charmantes maisonnettes de bois. Dans ce décor enchanteur, les arômes alléchants s’entremêlent au grand plaisir des visiteurs!

Contrairement à la Maison des métiers d’art, les commerçants et producteurs du Marché gourmand occupent et animent leur maisonnette en tout temps durant la période du Village de Noël.

« La réputation du Village de Noël n’est plus à faire, le public thérésien est au rendez-vous chaque année pour cet événement familial! Ainsi, il est important pour la Ville d’utiliser cette tribune afin de mettre de l’avant des créateurs d’ici. J’invite donc les artistes et artisans à soumettre leur dossier afin de vivre une expérience enrichissante, dirigée par une équipe professionnelle! », mentionne le maire de la Ville de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Les formulaires de candidature sont disponibles au www.sainte-therese.ca > Services aux citoyens > Culture > Services aux artistes et artisans.

Pour plus de renseignements, contactez le Service de la culture et des loisirs au 450 434-1440, poste 2301.