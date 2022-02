Le 38e Festival international de cinéma « Vues d’Afrique » se déclinera de façon hybride en mars et avril 2022.

Avec sa marraine Aïssa Maïga, la plus célèbre artiste française d’origine africaine accompagnée de Richard Jean-Baptiste, producteur et cofondateur de LibTv, engagé auprès des personnes d’ascendance africaine, c’est un rendez-vous essentiel pour celles et ceux concernés par les pays africains et créoles.



La soirée inaugurale se déroulera sous le signe du Maroc pour la célébration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Canada et ce pays, avec la projection en première Nord-Américaine de Haut et fort, le plus récent film de Nabil Ayoush.

La programmation inclura des œuvres inédites telles que L’empire du silence, le documentaire choc réalisé par Thierry Michel, un cinéaste belge spécialiste de l’histoire de l’Afrique centrale, Les trois lascars de Boubakar Diallo, réputée meilleure comédie de l’année, sans oublier la présentation de Marcher sur l’eau, d’Aïssa Maïga qui traite les thèmes de l’environnement en Afrique.

Le festival a, par ailleurs, noué des partenariats avec l’Institut de la francophonie pour le développement durable du Québec et la Maison du développement durable de Montréal. Une visite aux Jardins de l’écoumène sera organisée pour les invités afin de promouvoir le Biochar, un produit 100 % biologique, au potentiel considérable pour l’Afrique et qui se développe au Canada.

La programmation complète sera dévoilée lors d’une conférence de presse le 15 mars prochain.