Vivre une expérience en nature

Même si les milieux naturels ne sont pas à la portée de tous les jeunes du Québec, « Destination nature ! » offre des moyens pour aller jouer dehors et vivre une expérience nature enrichissante.

Crée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et soutenu par le Secrétariat à la jeunesse dans son Plan d’action jeunesse 2021-2024, « Destination nature ! » est un nouveau programme confié au Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD).

Ce programme vise à permettre aux jeunes de 15 à 24 ans de tous horizons de profiter des bienfaits associés au contact avec la nature. Ils pourront ainsi partager leurs connaissances et développer l’envie incontournable de participer à sa protection.

Destiné aux enseignantes et enseignants comme aux intervenantes et intervenants en milieu scolaire du secondaire et du CÉGEP, « Destination nature ! » offre un transport gratuit pour emmener des groupes de jeunes dans les milieux naturels du Québec.

« Nous savons que les coûts de transport sont souvent un obstacle aux initiatives visant à amener les jeunes dans les milieux naturels dans un contexte scolaire. Démocratiser l’accès à la nature est plus important que jamais, surtout dans le contexte actuel. Ce programme permettra de rendre la nature accessible à des jeunes de partout au Québec, dont plusieurs qui ont moins l’occasion de la fréquenter. Comme je le dis souvent, on protège ce qu’on connait. Nous souhaitons que cette expérience enrichissante renforce leur envie de passer du temps dans la nature, tout en participant plus activement à sa conservation, » soutient Nicolas Girard, directeur général du Fonds d’action québécois pour le développement durable.

Les jeunes pourront vivre une expérience stimulante et créer un lien avec la nature. Ce sera une occasion parfaite pour les jeunes de pratiquer des activités sportives, de s’inspirer des beautés des paysages du Québec pour réaliser des projets culturels et artistiques ou encore de concrétiser leurs connaissances en biologie, en géologie ou en géographie.

« La nature au Québec est abondante et généreuse. La science nous laisse voir que de nombreux bienfaits y sont associés, tant du point de vue de la santé physique que psychologique. Offrir aux jeunes un moment de bien-être en nature me semble particulièrement opportun alors qu’ils ont vécu plusieurs effets collatéraux de la pandémie. Je me réjouis de la création de “Destination nature !” qui permettra aux écoles et aux collèges de proposer aux jeunes des occasions d’entrer en contact avec les milieux naturels québécois et de profiter d’activités en plein air, » indique pour sa part Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre Volet jeunesse.

Chaque établissement scolaire participant recevra une trousse pédagogique destinée aux élèves dans laquelle ils retrouveront des idées pour participer concrètement à la conservation et pour poursuivre leurs explorations après leur sortie nature.

« Faciliter l’accès des jeunes à la nature revêt une grande importance après les mois de confinement et d’enseignement virtuel qu’ils ont vécu. Je souhaite que ce programme permette aux enseignants et aux directions scolaires d’imaginer et mettre en œuvre une foule de projets passionnants et divertissants, qui marqueront l’imaginaire des jeunes et leur permettront de profiter des bienfaits associés au contact avec la nature. Au Québec, nous sommes choyés par la diversité et la qualité de nos milieux naturels. J’espère que “Destination nature !” contribuera à donner aux jeunes le goût et les moyens de fréquenter et protéger leur patrimoine naturel, » conclut Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Pour en savoir plus sur les modalités du programme : www.faqdd.qc.ca/destinationnature.