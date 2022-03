Plongeon dans l’univers des artisans du vin du Québec

Dès le jeudi 17 mars prochain à 20 h, le terroir, le vin, la nature et les produits locaux seront en vedette à Télé-Québec : la nouvelle série documentaire La vigne est belle invitera le public amoureux de bons vins ou épicuriens et curieux à découvrir les secrets des vins d’ici.

Présentée le jeudi à 20 h à la télé et sur telequebec.tv à raison d’une émission par semaine, la série nous offre un accès inédit et privilégié à un univers riche et en pleine effervescence.

Avec générosité et sans aucun filtre, des vigneronnes et vignerons passionnés et plus grands que nature nous ouvrent les portes sur leur réalité, au fil des saisons sur une période d’un an, et nous montrent les dessous d’un milieu compétitif, mais aussi très soudé, où tradition et audace se croisent et s’allient.

« Je suis arrivé au Québec il y a plus de 30 ans, et jamais je n’ai senti une telle effervescence autour des vins d’ici. C’est pourquoi j’ai eu envie de passer une année entière à documenter la vie des vignerons québécois, pionniers du Nouveau Monde du vin. Pour immortaliser ce moment unique de notre histoire, mais surtout, parce qu’ici comme ailleurs, c’est vrai que la vigne est belle. », commente Pascal Brouard, idéateur et réalisateur/

Si le milieu vinicole au Québec est encore jeune, il est florissant grâce à ces hommes et à ces femmes qui osent, testent, construisent et raffinent leur expertise en même temps que le goût pour le vin québécois se développe.