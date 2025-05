Premier expo-vernissage du cours d’arts visuels de Sainte-Thérèse

La population à l’expo-vernissage des participants aux cours d’arts visuels offerts par la Ville de Sainte-Thérèse. La première édition de cet événement se déroulera le 25 mai prochain, de 11 h à 15 h, à la Maison Lachaîne (37, rue Blainville Ouest).

Lors de cette exposition, les artistes amateurs pourront partager leur travail avec la population thérésienne, ainsi que vivre, pour certains, l’expérience d’un tout premier vernissage.

L’événement est gratuit et ouvert à tous. Les artistes seront présents pour parler de leurs créations et de leur démarche artistique. Des bouchées et breuvages seront servis sur place. Il y aura également des prix de présence lors de l’après-midi.

« En tant que Ville d’arts, de culture et de savoir, Sainte-Thérèse est fière de se démarquer par la qualité des cours d’arts offerts. C’est avec plaisir que nous accueillerons un tout nouvel événement à la Maison Lachaîne, afin de mettre en valeur les œuvres créées par les participants de ces cours. Nous vous attendons en grand nombre! », souligne le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron.

La Ville de Sainte-Thérèse propose à ses citoyens de nombreux cours en arts visuels. Selon les saisons, la Ville offre des cours de peinture, peinture intuitive, croquis urbain, dessin-création, dessin modèle-vivant, et plus encore. Ces cours sont donnés par l’artiste-peintre et professeure Guylaine Renière, qui sera également présente lors de l’événement.