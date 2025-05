Contact Culture Laurentides attire plusieurs visiteurs pour une 4e année

Culture Laurentides (CL) a organisé le 30 avril dernier, la quatrième édition de Contact Culture Laurentides, au Centre culturel du Domaine-Vert Nord à Mirabel. Un événement régional favorisant la rencontre entre les artistes de niveau professionnel des Laurentides et les diffuseurs, les organisateurs et organisatrices d’événements culturels municipaux, scolaires et touristiques.

Lors de cette occasion unique de découvertes, les personnes présentes ont rencontré des artistes et organismes professionnels des Laurentides issus de différentes disciplines (musique, danse, métiers d’art, arts visuels, arts numériques, cirque, théâtre, littérature, spectacles jeunesse, histoire, etc.). Plus d’une trentaine de kiosques présentaient des activités et spectacles originaux d’artistes d’ici.

Des extraits de spectacles, animés par Frédéric Lapierre, ont également été présentés sur scène, favorisant ainsi la mise en valeur des talents de la région. Tout avait été mis en place pour encourager la création de nouveaux contacts professionnels en vue des prochaines programmations.

Alexandre Gélinas, président de Culture Laurentides : « C’est un événement bisannuel qui semble bien répondre à la grande soif de rencontre et de réseautage tant pour les artistes et les travailleurs et travailleuses culturelles de la région. Afin de compléter l’offre d’activités artistiques et culturelles proposées, cette année, des invités spéciaux sont venus présenter leurs offres et leurs services aux diffuseurs de la région. »

Un catalogue virtuel

Dès maintenant, il est possible de consulter le catalogue virtuel Contact Culture Laurentides présentant plus de 40 propositions d’activités et de spectacles. Disponible en tout temps, accessible à tous et toutes et gratuit, cet outil est disponible en complémentarité de l’événement.