Hommage à un amoureux du français, Gaston Miron de Saint-Agathe

Afin de souligner les 25 ans du décès d’un grand québécois de la langue française, Gaston Miron, des artistes de renom iront de prestations autour de l’oeuvre de cet immense poète de Saint-Agathe dans Les Laurentides.

Les numéros de Louise Forestier, Pierre Flynn, Gilles Bélanger de même que le coloré poète, Jean-Paul Daoust, seront présentés lors d’un gala, le dimanche 27 mars, 13h30, au tout nouveau théâtre Le Patriote de Saint-Agathe.

Il s’agira de la 10e édition du gala avec les prix d’excellence en français Gaston-Miron, décernés annuellement à des personnes, des entreprises ou des organismes qui se distinguent par leur contribution à la promotion et à la valorisation de la langue de Molière.

Le Mouvement Québec français des Laurentides (MQFL) et la Société nationale des Québécoises et Québécois, région des Laurentides (SNQL) sont heureux de dévoiler les finalistes de la 10e édition: Jean-François Beauchemin, Denis Beauchemin, Isabelle Charbonneau, Marc Sauvageau, Manon St-Hilaire, Louise Tondreau–Levert et Hélène Tremblay, pour la catégorie individu, et Touslesarts et Enmoinsdedeux dans la catégorie organisme. Le public est invité à assister au dévoilement des lauréats.