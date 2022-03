Exposition printanière du Club photo Blainville

Le Théâtre Plaza annonce le retour de sa série de spectacles Rock le Plaza, un événement virtuel marquant le coup d’envoi des célébrations des 100 ans de cet emblématique théâtre, patrimoine architectural de la ville de Montréal, possédant encore tout son cachet du siècle dernier. Ayant pour but de favoriser la relance printanière des arts vivants et des artistes d’ici, Rock le Plaza se veut le rendez-vous musical du vendredi, 20 heures et présente une programmation tous azimuts proposant l’électro-pop de Luis Clavis, le rock psychédélique de Dany Placard, le country-folk de Julie Doiron et un quatrième artiste dont le nom reste à confirmer.