Tristan Longval-Gagné au piano présente Le merveilleux voyage…Espagne

Pro Musica présente le premier concert de la série Mélodînes en webdiffusion du 20 mars au 10 avril. Enregistré le 8 février dernier à la Place des Arts, le pianiste Tristan Longval-Gagné, récitaliste, chambriste et pédagogue, a choisi de présenter un répertoire entièrement espagnol.

Programme

– Enrique Granados, Goyescas : Los Requiebros, op.11

Les Goyescas, une suite pour piano a été créée en 1911 à Barcelone, cet opus, regroupant 6 pièces, est considéré comme le chef-d’œuvre du compositeur.

–Manuel De Falla, Danse espagnole no 1

Danse espagnole no 1 est une pièce de La vida breve drame lyrique composé en 1904-1905, inspirée du folklore et des valeurs nationales.

– Federico Mompou, Canciones y danzas No 5 et No 6

Les Canciones y Danzas sont des airs issus du folklore catalan composés entre 1921 et 1962.

– Isaac Albéniz, Iberia, livre II

La suite pour piano Iberia comporte quatre livres de trois pièces, dont le livre II, où l’on retrouve une danse sensuelle inspirée du flamenco.

Premier Prix du Concours OSM Standard Life 2009 et récipiendaire du prestigieux Prix d’Europe, lauréat du Tremplin International 2017, le pianiste Tristan Longval-Gagné a étudié à la Schulich School of Music de l’Université McGill sous la direction de Mme Sara Laimon, avant de fréquenter la Juilliard School of Music de New York sous la tutelle de Julian Martin. Tristan s’est produit en récital solo à la Place des Arts et à la Maison Symphonique de l’OSM. En 2015, sa tournée Scriabine entre romantisme et modernisme commémorant le centième anniversaire du décès du compositeur russe a connu un grand succès au Québec et en Suisse.

Tristan est membre fondateur du Quatuor Nova, ensemble consacré au répertoire contemporain pour deux pianos et percussions. Il collabore également avec plusieurs artistes hors de la musique classique, incluant une longue et fructueuse collaboration avec la peintre et artiste visuelle Marie-Hélène Sirois, sur des projets commentant la vie et l’œuvre de Robert et Clara Schumann.

Cette Webdiffusion aura lieu du 20 mars au 17 avril.

