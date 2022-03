Voies parallèles : des activités pour mieux comprendre les réalités autochtones

Afin de conclure la présentation de l’exposition Voies parallèles, le centre d’exposition de Blainville présente deux activités gratuites et ouvertes à tous, les 26 et 27 mars. Adaptée du balado du même nom, l’exposition itinérante Voies Parallèles est un projet novateur, car il s’agit de la toute première fois au Québec qu’un balado est adapté en exposition.

Cette dernière vulgarise et illustre les thèmes principaux des épisodes du balado. Ce projet contribue également à ouvrir le dialogue entre les nations et permet de mieux comprendre les revendications autochtones.

À la rencontre de Voies parallèles, le 26 mars, de 13 h à 16 h.

Venez échanger de façon conviviale avec Laurence D. McEvoy et Michelle L. Gerrior. Une occasion unique de découvrir le projet Voies Parallèles (le balado comme l’exposition) et surtout, une manière privilégiée d’apprendre sur la diversité des cultures et réalités des communautés autochtones du Québec.

À la rencontre de l’œuvre d’art participative de Jacques Newashish, le 27 mars, de 14 h à 16 h.

L’artiste multidisciplinaire Jacques Newashish vous partagera le concept des 7 directions et les valeurs fondamentales de la philosophie de la Nation atikamekw qui sont au cœur de l’œuvre participative. Les visiteurs sont d’ailleurs invités à contribuer à la réalisation de cette œuvre en y accrochant des rubans de couleur pourtant différentes significations.

La voie Nunji et les sept sentiers sacrés, par Michelle L. Gerrior, à la Bibliothèque Paul-Mercier, le 14 mai, entre 13 h 30 et 15 h 30.

Michelle L. Gerrior (guide de paix) et Laurence D. McEvoy vous invitent à faire un voyage au cœur de l’une des philosophies spirituelles des Premières Nations. Cette rencontre se veut un moment privilégié et convivial de découvertes et d’échanges.

Balado Voies parallèles

En compagnie de leurs invités, Kijâtai-Alexandra Veillette Cheezo et Laurence McEvoy échangent à travers six épisodes sur les réalités des communautés autochtones. Disponible sur différentes plateformes.

« Le projet d’exposition itinérante Voies Parallèles est une création originale de Nouveau Monde Productions et fut mené à terme avec l’appui de l’Assemblée des Premières Nations Québec Labrador. Ce projet est réalisé grâce au soutien de l’entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres en Montérégie, dont les partenaires sont le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et la MRC du Haut-Richelieu, et grâce au gouvernement du Québec et de la Ville de Blainville, dans e cadre de l’Entente de développement culturel, ainsi qu’à de nombreux partenaires de diffusion tels que le Musée du Haut-Richelieu, le Centre d’art Diane-Dufresne, le Centre d’exposition Léo-Ayotte, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, la Maison amérindienne de Saint-Hilaire, le Musée amérindien de Mashteuiatsh et plusieurs autres. », commente Laurence D. McEvoy, la productrice et idéatrice.

Pour plus d'informations, visitez ce site : https://blainville.ca/evenements/la-rencontre-de-voies-paralleles