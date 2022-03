L’Ensemble vocal Vox Luminosa et l’animateur Stéphane Garneau proposent une soirée inoubliable

C’est avec fébrilité que le réputé animateur Stéphane Garneau se prépare à animer une soirée inoubliable, dans un mois, à la cathédrale de Joliette.

En effet, l’auteur, écrivain et chroniqueur animera la soirée-concert « Ceux qui restent » en compagnie de l’Ensemble vocal Vox Luminosa, le vendredi 15 avril à 19h30. Le spectacle est inspiré du dernier ouvrage de Garneau, Celui qui reste, Lettre à une amie disparue, paru l’an dernier aux éditions Libre Expression.

Cette lettre à une amie disparue est l'histoire d'un homme qui a vécu une triste succession de deuils. Aujourd'hui, s'il est en mesure d'en faire le récit, c'est qu'il a compris que, avec le passage du temps, arrivera un moment où les morts seront plus nombreux que les vivants…

Garneau livrera trois témoignages, entremêlés des prestations du chœur professionnel lanaudois qui interprétera le célèbre Requiem op.48 de Gabriel Fauré ainsi que le poignant Lux Aeterna de Morten Lauridsen, deux sommets de la musique sacrée.

Un spectacle d’une rare beauté proposé à tous, mais plus précisément à ceux et celles qui n’ont pu faire le deuil d’un être cher disparu pendant la pandémie.

En tout, 20 choristes et 2 solistes professionnels, un organiste et un orchestre de 15 musiciens, sous la direction de Claudel Callender, feront vibrer les murs de la cathédrale de Joliette, lieu patrimonial par excellence de la région de Lanaudière reconnu pour son acoustique. En complément de programme, le sublime Sure on This Shining Night de Morten Lauridsen et Lament For The Valley de Karl Jenkins, interprété par le brillant et jeune violoniste Richard Zheng. Cette pièce fut composée en mémoire des enfants d’Aberfan, à la suite de l’effondrement d’une école en 1966 au pays de Galles.

Enfin, notons la création d’une œuvre inédite de M. Callender, dédiée au peuple ukrainien, O Salutaris Hostia, pour chœur et violon obligé avec la jeune et talentueuse violoniste joliettaine, Roxanne Sicard.

Les billets pour ce concert mémorable sont déjà disponibles au coût de 38 $ (taxes et service inclus) au Centre culturel Desjardins de Joliette, en ligne au www.spectaclesjoliette.com ou par téléphone au 450 750-6202.

ENSEMBLE VOCAL VOX LUMINOSA

Fondé en 2004 par le directeur musical Claudel Callender, l’ensemble a interprété bon nombre d’œuvres musicales importantes du répertoire de musique sacrée, d’époques et de styles variés, lors de spectacles accessibles au grand public. Parmi ses plus grandes réalisations, notons une messe de minuit retransmise en Eurovision en 2011, une émission spéciale Des voix pour la paix, diffusée en janvier 2011-2012 à la télé de Radio-Canada, le Requiem de Mozart en mars 2018, le grand concert De Broadway à Hollywood au parc de l’île-Lebel devant 10 000 personnes et le spectacle Hommage à Gilles Vigneault au Festival Classica en mai 2019 à Varennes.