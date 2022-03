Vivez une expérience sur grand écran avec la présentation du film de voyage ITALIE DU NORD dans les cinémas de Terrebonne.

Après avoir réalisé 3 films pour Les Aventuriers Voyageurs, Martin Généreux et Michèle Deguise se surpassent avec les images spectaculaires de leur nouveau film intitulé : Italie du Nord au rythme de la dolce vita.

Ce dernier sera présenté dans plus de 50 cinémas au Québec, et dans la région vous aurez la chance de le voir sur grand écran au Cinéma Triomphe le dimanche 3 avril et le mercredi 6 avril ainsi qu’au Cinéma Guzzo Terrebonne le mercredi 13 avril.

Venise et le nord de l’Italie ne laissent personne indifférent !

Accompagnez Michèle et Martin à la découverte du nord de l’Italie comme vous ne l’avez jamais vu ! Ce road trip vous permettra d’explorer une Italie insoupçonnée, de voir les sublimes montagnes du nord et de ressentir la douceur de ses lacs. Les charmants villages colorés de Cinque Terre vous en mettront plein la vue ! Laissez-vous guider dans les lieux romantiques de la légendaire histoire de Roméo et Juliette ou encore dans les canaux de Venise. Faites la rencontre de gens attachants, passionnés par leur art sans oublier la gastronomie qui titillera vos papilles… Laissez-vous séduire par la Dolce Vita !

Les voyageurs

Après 3 films réalisés avec Les Aventuriers Voyageurs (Kauai, Prague et Laos/Cambodge), nos passionnés de voyage Michèle et Martin sont repartis en 2019 sillonner l’ltalie du Nord au Sud. Michèle, diplômée en gestion touristique, est toujours curieuse d’entrer en contact avec les gens de milieux et de cultures différentes. Trilingue, elle apprendra également les bases d’autres langues afin de se rapprocher des habitants des pays qu’elle visite. Martin, diplômé en gestion hôtelière, croupier, épicurien de nature, ira au bout de ses rêves en profitant de l’instant présent pour vivre des expériences authentiques.

Épris de liberté, ils sillonnent, depuis 30 ans de vie commune, les 4 coins du monde. Des glaciers de l’Alaska et de l’Islande au désert du Sahara en passant par l’Europe, l’Asie et l’Indonésie, des sommets majestueux des volcans aux fonds marins de la Polynésie française, ils ne cumulent pas moins de 40 destinations qu’ils découvrent amoureusement en dehors des sentiers battus.